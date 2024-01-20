YEDAŞ Ekipleri, Sinop'ta Meydana Gelen Yangına Anında Müdahale Etti

Genel Müdür Yunus Emre Bilgi: "İnsan Hayatı Her Zaman Önceliğimiz"

Yangının ardından YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, sektörlerinin gereği olarak insanların temel ihtiyaçlarına hizmet ettiklerini, doğrudan insan hayatına dokunduklarını ve önceliklerinin her zaman insan hayatı olduğunu vurguladı. Bilgi, yaşanan acı olay için üzüntülerini dile getirirken, itfaiye, jandarma, köy halkı, AFAD ve YEDAŞ ekiplerinin koordineli çabalarına dikkat çekti.



Teşekkür Mesajı ve İnsan Odaklı Hizmet Anlayışı

Genel Müdür Bilgi, olaydan sonra yangına müdahale eden duyarlı YEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti. "Çıkan yangın için oldukça üzgünüz. İtfaiye ekipleri can kaybı yaşanmaması için ne kadar uğraşsa da maalesef ki üzücü haberi aldık. Yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır dileriz" ifadelerini kullanan Bilgi, olaya ilk müdahalede bulunan saha ekiplerinin gösterdiği çabaları gurur verici olarak nitelendirdi.



Sosyal Sorumluluk ve Toplum Destek Projeleri

Genel Müdür Bilgi'nin açıklamalarına göre, YEDAŞ sadece elektrik dağıtımıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma destek olmaya çalışıyor. "Biz sektörümüz gereği insanların temel ihtiyaçlarından birine hizmet ediyor ve insan hayatına doğrudan dokunuyoruz. Bunun yanında sosyal olarak da toplumumuza her konuda destek olmaya çalışıyoruz" diyen Bilgi, hizmet verdikleri halkın ihtiyaçlarına anında yanıt verme kararlılığını vurguladı.



Geleceğe Dönük Hazırlık ve Destek Taahhüdü

Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, açıklamalarını, "O gün olaya müdahale eden saha ekiplerimizin vicdanlı yaklaşımlarından dolayı onlara ayrıca teşekkür ederim. Hizmet verdiğimiz halkımızın nerede yardıma ihtiyacı olursa orada olmaya hazırız" sözleriyle tamamladı. Bu sözler, YEDAŞ'ın gelecekte de benzer acil durumlarda toplumlarına destek olmaya devam edeceği taahhüdünü yansıtıyor.