OMÜ'de Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı

Uzaktan eğitimle asenkron olarak gerçekleşen teorik derslere farklı 12 şehirden 77 araştırmacı katıldı.

Rektör Ünal: "AR-GE Kültürü Yaşatılmalı"

Sınav öncesinde gerçekleşen ziyarette, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, araştırmacılara seslendi. Rektör Ünal, AR-GE'nin bir kültür meselesi olduğunu vurgulayarak, DEHAM gibi yapılanmaların önemine dikkat çekti. Rektör Ünal, "DEHAM'ın envanterinin yenilenmesi ve AR-GE projelerinin hazırlanması, üniversitemizin genel politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Dış kaynaklı projelerde iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye hazırız" dedi.

DEHAM Müdürü Aksoy: "Türkiye'nin En İyi Kursuyuz"

DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'nin en iyi kursuyuz. Profesyonel çekim ve asenkron derslerle benzersiz bir eğitim sunuyoruz. Ancak, sertifika verirken etik değerleri de gözetiyoruz. Gerekli olmayan çalışmalara izin vermiyoruz" şeklinde konuştu.

HADYEK Başkanı Ayyıldız: "Sınavda Başarılı Olanlara Yüz Yüze Eğitim"

HADYEK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, programın Türkiye genelinde bilinen bir kurs olduğunu belirterek, teorik sınavdan başarılı olan araştırmacılara DEHAM'da yüz yüze eğitim verileceğini açıkladı. Kursun toplamda 75 saat süren teorik ve pratik kısımları bulunduğunu belirten Ayyıldız, "Kursiyerlerimiz sınavdan başarıyla geçerse, uygulamalı eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanacak" dedi.

Geniş Katılım ve Program Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda hazırlanan programa Samsun dışında İstanbul, Ordu, Sinop, Rize, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Amasya, Bartın, Çorum ve Diyarbakır'dan 77 araştırmacı katıldı. Programın eğitimcileri arasında birçok alanın uzmanı akademisyenler bulunmaktadır.

Bu başarıyla tamamlanan eğitim programı, araştırmacılara deney hayvanları kullanımı konusunda gerekli etik ve bilimsel bilgileri sunarak, gelecekteki çalışmalarına daha donanımlı bir şekilde devam etmelerini sağlamıştır.