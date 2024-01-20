Ankara'da Gecenin Sessizliğinde Terk Edilen Tavşanlar

Günün ağarmasıyla birlikte sürücüler, karşılarında bekleyen tavşanları fark ederek şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tavşanları yakalamak için yoğun çaba harcadı.



Veteriner Ekiplerinin Zorlu Çabaları

Olay yerindeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, tavşanları bırakan kişi, gece geç saatlerde yol kenarına bıraktığı evcil hayvanları günün ağarmasıyla birlikte terk etmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı yerlere dağılan tavşanları yakalamak için büyük bir zorlukla karşılaştı. Yol kenarına konulan içi yiyecek dolu kafesler dahi, tavşanları yakalamakta yetersiz kaldı.



Görgü Tanıklarından Şok Edici Anlatımlar

Olayı gözlemleyen vatandaşlardan Ramazan Öner, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: “Temelli’de bir vatandaş burada boş bir çiftlik bulmuş, oraya tavşanları koymuş. Ancak tavşanları geri getirip buraya salmış. Bu tavşanlar, 15-20 tanesi burada sefil bir halde dolaşıyorlar. Birisi aracın altında hayatını kaybetmiş durumda. Bu durum hem tavşanlar için hem de buradan geçen sürücüler için tehlike arz ediyor. Kimse bu durumu görmemeli, bu şekilde atılmamalı” şeklinde konuştu.



Çağrı: Sorumluluk Sahiplenilmeli ve Çözüm Bulunmalı

Görgü tanıklarından biri olan Ramazan Öner, tavşanları bırakan kişiye seslenerek, “Eğer bu tavşanlara bakamıyorsanız, onları atmak yerine isteyenlere vermeyi düşünün. Bu hayvanlar için bakıcı bulmak oldukça mümkün. Ben bulduğumda götürebilirim, ancak tek başıma bu sorumluluğu üstlenemem. Lütfen bırakan kişi, ortaya çıkıp bu sorunu çözmeye yardımcı olmalı” dedi.



Toplumsal Sorumluluk ve Hayvan Refahına Duyarlılık

Ankara'da yaşanan bu olay, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor. Toplumsal sorumluluk anlayışının benimsenmesi, hayvan refahına duyarlılığın artması ve benzer durumlarda çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi, şehirlerde yaşayan evcil hayvanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarına katkı sağlayabilir.