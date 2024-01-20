Turgut Altınok, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Sincanlılarla Buluştu

Altınok, toplantıda yaptığı konuşmada katılımcılara hitap ederek, kendisinin fildişi kulelerinden seyreden bir siyasetçi olmadığını vurguladı. "Biz sosyal medyadan sahte paylaşımlar yapanlardan değiliz. Altınok sokağın adamı, Altınok halkın adamı" diyerek, samimiyetini ortaya koydu.



Ankara'nın 5 Yıllık Kaybı ve Altınok'un Gece Gündüz Çalışma Sözü

Altınok, konuşmasında Ankara'nın son beş yılda yaşadığı iddia edilen kayba dikkat çekti. Göreve gelmesi halinde gece gündüz çalışma sözü veren Altınok, "Şu anda sahte anketlerle karşı karşıyayız. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok" ifadeleriyle, rakipleri tarafından yayıldığı iddia edilen anketlere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzer anketlerin yapıldığını hatırlatan Altınok, bu anketlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.



Sahte Anketlere Karşı Çıkış ve Sincan'ın Gerçek Anket Sonuçları

Altınok, sahte anketlere karşı çıkarak, "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı'nda da bu anketler yapıldı. Yapılan anketlerde yüzde 57 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan, burası en az yüzde 75" şeklinde konuştu. Bu sözleriyle, Sincan'daki gerçek anket sonuçlarının yüksek bir destek oranını gösterdiğini savundu. Altınok, halkın gerçek düşüncelerini yansıtan anketlere vurgu yaparak, seçim kampanyasında sahte bilgilerle manipülasyon yapılmasına karşı uyarıda bulundu.



Altınok'un Vizyonu ve Hedefleri

ABB Başkan adayı Altınok, Ankara'nın geleceği için ortaya koyduğu vizyonuyla da dikkat çekti. Göreve geldiği takdirde Ankara için 5 yıllık bir kaybı telafi etmek ve şehrin gelişimine katkı sağlamak istediğini belirten Altınok, seçim çalışmalarında gerçekleştireceği projelerle ilgili detaylı bilgileri de paylaşmayı sürdürdü.