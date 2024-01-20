Arka Sokaklar'ın 660. Bölümünde Neler Oldu? İşte diziden özel detaylar ve set fotoğrafları

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar", 660. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bölümde, Arda'nın borç batağından kurtulma çabaları ve yanlış kararları, Rıza ve ekibinin tepkisini çekti. Ayrıca, Arda hakkında soruşturma başlatılması dikkat çekti.

Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Anlar

18 yıldır ekranlarda olan ve izleyicinin gönlünde taht kuran "Arka Sokaklar", cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin 660. bölümünde, Arda'nın borç batağından kurtulmak için attığı yanlış adımlar, Rıza ve ekibinin haklı eleştirilerine neden oldu. Sokakta perişan halde bulunan genç bir kadın ve çöpe atılan bebeğin hastaneye kaldırılması, olayın esas faillerini bulmak için ekibin titiz bir araştırma yürütmesine sebep oldu.

Dizideki Önemli Gelişmeler

Bu bölümde, Yağız'ın Pınar'la evlenme isteği ve Rıza'dan alması gereken icazet, dikkat çeken diğer konulardan biri oldu. Ayrıca, bahis çetesine borçlanan kuzenini kurtarmak isteyen genç Feriha'nın planı ve Hüsnü'nün aldığı reklam teklifi aile içinde heyecan yarattı. Gelecek paranın nasıl harcanacağı konusunda herkesin farklı fikirleri olması, dizideki hikayeye renk kattı.

Arka Sokaklar Setinden Özel Fotoğraflar

Kanal D'nin resmi internet sitesinde, "Arka Sokaklar"ın 660. bölüm setinden özel fotoğraflar yayınlandı. Bu fotoğraflar, dizinin hayranlarına setin perde arkasını gösterme fırsatı sunuyor. Fotoğraflar, dizinin heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümlerinin cuma akşamları saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandığını hatırlatıyor.