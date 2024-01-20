20 Oca 2024 - 18:20- Spor G:

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında kendi evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Boluspor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Boluspor, puanını 26’ya yükseltti.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti mask
Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti
Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Maçın başlamasıyla birlikte Bandırmaspor, oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Bandırmaspor'un 12. dakikada Metahan ile bulduğu net gol pozisyonu, Boluspor kalecisi Çağlar'ın müthiş kurtarışıyla sonuçsuz kaldı.

Posmac kritik anda sahneye çıktı

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Boluspor, Bandırmaspor karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Oğuz Kağan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Posmac'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. Bu golle Boluspor, Bandırmaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda skor Boluspor lehine 1-0 olarak kaydedildi.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Bandırmaspor'un gole yaklaştığı an

İkinci yarıda Bandırmaspor, eşitliği sağlamak için baskısını artırdı. 66. dakikada gelişen köşe vuruşunda, Djitte’nin şutu üst direkten dönerek oyun alanını terk etti.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Adel'den maçı belirleyen gol

Maçın son anlarına doğru heyecan doruk noktasına ulaştı. 90+5. dakikada Posmac'ın uzun pasını alan Adel, kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Bandırmaspor'un enteresan golü

Maçın son dakikalarında yaşanan ilginç bir gol, maçın hafızalarda kalmasını sağladı. 90+5. dakikada, Bolusporlu oyuncuların müdahale etmediği bir anda, Mustafa Çeçenoğlu orta sahadan ceza sahasına kadar ilerleyerek topu ağlara gönderdi. Bu golle maçın sonucu 2-1 olarak belirlendi.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Maçın hakem ve takım kadroları

Maçın hakemleri Fatih Tokail, Kemal Elmas ve Serdar Osman Akarsu oldu

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Tolunay Artuç dk. 90), Vüsal Isgandarli (Hüsamettin Yener dk. 86), Tunahan Çiçek (Adel Bettaieb dk. 69), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba, Anıl Koç (Kubilay Sönmez dk. 46)

Bandırmaspor’un kadrosu: Ioannis Gelios, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Florian Jozefzoon dk. 61), Rahmetullah Berişbek (Mustafa Çeçenoğlu dk.77), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Moussa Djitte, Navarone Foor (Doğan Can Davas dk. 61)

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Mücadele goller ve sarı kartlar

Karşılaşmanın gollerini Veaceslav Posmac (dk. 45), Adel Bettaib (dk. 90+5) (Boluspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 90+5) (Bandırmaspor) kaydetti. Batuhan İşçiler, Veaceslav Posmac, Naby Oulare (Boluspor), Emirhan Aydoğan, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) ise maçta sarı kart gören oyuncular oldu.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

# boluspor, bandırmaspor, trendyol 1.lig

20 Oca 2024 - 18:20 Bolu- Spor

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL