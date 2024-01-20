Trendyol 1.Lig’de Boluspor, V.Posmac ve A.Bettaieb’in golleriyle Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti

Maçın başlamasıyla birlikte Bandırmaspor, oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Bandırmaspor'un 12. dakikada Metahan ile bulduğu net gol pozisyonu, Boluspor kalecisi Çağlar'ın müthiş kurtarışıyla sonuçsuz kaldı.

Posmac kritik anda sahneye çıktı

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Boluspor, Bandırmaspor karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Oğuz Kağan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Posmac'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. Bu golle Boluspor, Bandırmaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda skor Boluspor lehine 1-0 olarak kaydedildi.

Bandırmaspor'un gole yaklaştığı an

İkinci yarıda Bandırmaspor, eşitliği sağlamak için baskısını artırdı. 66. dakikada gelişen köşe vuruşunda, Djitte’nin şutu üst direkten dönerek oyun alanını terk etti.

Adel'den maçı belirleyen gol

Maçın son anlarına doğru heyecan doruk noktasına ulaştı. 90+5. dakikada Posmac'ın uzun pasını alan Adel, kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Bandırmaspor'un enteresan golü

Maçın son dakikalarında yaşanan ilginç bir gol, maçın hafızalarda kalmasını sağladı. 90+5. dakikada, Bolusporlu oyuncuların müdahale etmediği bir anda, Mustafa Çeçenoğlu orta sahadan ceza sahasına kadar ilerleyerek topu ağlara gönderdi. Bu golle maçın sonucu 2-1 olarak belirlendi.

Maçın hakem ve takım kadroları

Maçın hakemleri Fatih Tokail, Kemal Elmas ve Serdar Osman Akarsu oldu

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Tolunay Artuç dk. 90), Vüsal Isgandarli (Hüsamettin Yener dk. 86), Tunahan Çiçek (Adel Bettaieb dk. 69), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba, Anıl Koç (Kubilay Sönmez dk. 46)

Bandırmaspor’un kadrosu: Ioannis Gelios, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Florian Jozefzoon dk. 61), Rahmetullah Berişbek (Mustafa Çeçenoğlu dk.77), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Moussa Djitte, Navarone Foor (Doğan Can Davas dk. 61)

Mücadele goller ve sarı kartlar

Karşılaşmanın gollerini Veaceslav Posmac (dk. 45), Adel Bettaib (dk. 90+5) (Boluspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 90+5) (Bandırmaspor) kaydetti. Batuhan İşçiler, Veaceslav Posmac, Naby Oulare (Boluspor), Emirhan Aydoğan, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) ise maçta sarı kart gören oyuncular oldu.