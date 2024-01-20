Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

Trendyol 1.Lig'in heyecan dolu maçında Boluspor, Bandırmaspor ile karşılaştı. İlk yarı, Boluspor'un üstünlüğü ile 1-0 sona erdi. Bu yarı, mücadele ve heyecanın yanı sıra sportmenlik anlayışının da zirveye ulaştığı anlarla doluydu.
İkinci yarıda dikkat çeken anlar
Maçın ikinci yarısında, dikkat çeken anlar ön plana çıktı. 90+5. dakikada, Bandırmasporlu Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşu Bolusporlu D.Avramovski'nin yüzüne çarptı ve oyuncu yerde kaldı. Hakem, oyunu hava atışı ile devam ettirdi.
Boluspor'dan beklenmedik gol
Hava atışından sonra Bolusporlu Posmac'ın ileriye gönderdiği top, A.Bettaib ile buluştu ve bu oyuncu, Bandırmaspor ağlarını havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, Bandırmaspor tarafından tepkiyle karşılandı ve sahada gergin anlar yaşandı.
Boluspor’da Koşukavak’tan gelen talimat!
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın fair-play ruhuna uygun talimatı sonrası, Bandırmasporlu Mustafa Çeçenoğlu skoru 2-1'e taşıdı. Bu hamle, fair-play'ın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Play-Off yarışı kızışıyor
Bu sonuçla Boluspor 26 puana yükselirken, Bandırmaspor 30 puanda kaldı. Takımlar arasındaki puan farkı 4'e düştü ve ligdeki rekabet arttı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.