20 Oca 2024 - 19:32- Spor G:

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

Trendyol 1.Lig'de Boluspor-Bandırmaspor maçında fair-play ruhu ön plandaydı. İlk yarı 1-0 Boluspor üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda yaşanan centilmenlik hareketleri ve goller, maçın hafızalarda kalmasını sağladı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol! mask
Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!
Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!
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Trendyol 1.Lig'in heyecan dolu maçında Boluspor, Bandırmaspor ile karşılaştı. İlk yarı, Boluspor'un üstünlüğü ile 1-0 sona erdi. Bu yarı, mücadele ve heyecanın yanı sıra sportmenlik anlayışının da zirveye ulaştığı anlarla doluydu.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

İkinci yarıda dikkat çeken anlar

Maçın ikinci yarısında, dikkat çeken anlar ön plana çıktı. 90+5. dakikada, Bandırmasporlu Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşu Bolusporlu D.Avramovski'nin yüzüne çarptı ve oyuncu yerde kaldı. Hakem, oyunu hava atışı ile devam ettirdi.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

Boluspor'dan beklenmedik gol

Hava atışından sonra Bolusporlu Posmac'ın ileriye gönderdiği top, A.Bettaib ile buluştu ve bu oyuncu, Bandırmaspor ağlarını havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, Bandırmaspor tarafından tepkiyle karşılandı ve sahada gergin anlar yaşandı.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

Boluspor’da Koşukavak’tan gelen talimat!

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın fair-play ruhuna uygun talimatı sonrası, Bandırmasporlu Mustafa Çeçenoğlu skoru 2-1'e taşıdı. Bu hamle, fair-play'ın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

Play-Off yarışı kızışıyor

Bu sonuçla Boluspor 26 puana yükselirken, Bandırmaspor 30 puanda kaldı. Takımlar arasındaki puan farkı 4'e düştü ve ligdeki rekabet arttı.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Bandırmaspor maçında ilginç gol!

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20 Oca 2024 - 19:32 Bolu- Spor

Mahreç  Rahmiye Beydili

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