Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Bandırmaspor maçı galibiyeti değerlendirmesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor ile oynanan kritik maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, Boluspor'un play-off hedefine dikkat çekerek, "Bu maç, ligin üst sıraları için çok değerliydi" dedi.
Zorlu Adana maçının ardından güçlü bir dönüş
Koşukavak, geçen hafta Adana deplasmanında 65 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini ve kazanabilecekleri maçı berabere tamamladıklarını hatırlatarak, Bandırmaspor maçının bu açıdan çok önemli olduğunu vurguladı. Teknik direktör, "Oyuncularımın bu bilince sahip olduğunu görmekten mutluyum" ifadesini kullandı.
"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Boluspor'un play-off hedefi için sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Koşukavak, "İnşallah başarırız ve play-off takımı oluruz" diye konuştu. Bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Bandırma'a karşı kazanmanın önemi
Koşukavak, Bandırma'nın maliyetli ve sezon başında iyi planlanmış kadrosuna dikkat çekerek, ekonomik açıdan kendilerinden daha rahat olduklarını dile getirdi. Ancak maçın sonucunun oyuncu kalitesinden ziyade, taktiksel üstünlüğe bağlı olduğunu ifade etti.
Maçın olaylı sonu ve Boluspor'un kararlılığı
Maçın son kısmında yaşanan olaylara da değinen Koşukavak, Posmac'ın pas tercihlerini ve Adel'in gol atma sürecini anlattı. "Biz Boluspor'a yakışır şekilde oynadık ve kazandık" diyerek, oyuncularını tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.