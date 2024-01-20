20 Oca 2024 - 22:49- Gündem G:

Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sıradan bir gün beklenmedik bir olaya sahne oldu. Ankara istikametinde ilerleyen bir Dacia marka cip, motor kısmından alev alarak tehlike saçtı.

Semih Erdoğdu
Semih Erdoğdu Tüm Haberleri
Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı mask
Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı
Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı
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Sürücünün soğukkanlılığı faciayı önledi 

Olay, Bolu'nun Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Davut Demir'in kullandığı 03 BS 191 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü Demir, durumu fark ederek hemen aracını emniyet şeridine çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu soğukkanlı davranış, olası bir facianın önüne geçti. 

Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı


İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını söndürdü 

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. 

Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı


Aracın motor kısmında büyük hasar

 Yangın nedeniyle aracın motor kısmında ciddi hasar meydana geldi. Bu talihsiz olay, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Neyse ki, sürücü Davut Demir ve çevredeki diğer sürücüler, herhangi bir yaralanma olmadan bu durumdan kurtuldu. 


Olayın nedeni araştırılıyor 

Yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Yetkililer, yangının neden kaynaklandığını anlamak için detaylı bir araştırma başlattı. Olayın ardından Anadolu Otoyolu'ndaki trafik akışı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede normale döndü. 

# trafik

20 Oca 2024 - 22:49 Bolu- Gündem

Mahreç  Semih Erdoğdu

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