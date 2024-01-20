Bolu'da şaşırtan olay: Yolda ilerleyen cip birden alev aldı

Sürücünün soğukkanlılığı faciayı önledi

Olay, Bolu'nun Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Davut Demir'in kullandığı 03 BS 191 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü Demir, durumu fark ederek hemen aracını emniyet şeridine çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu soğukkanlı davranış, olası bir facianın önüne geçti.



İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.



Aracın motor kısmında büyük hasar

Yangın nedeniyle aracın motor kısmında ciddi hasar meydana geldi. Bu talihsiz olay, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Neyse ki, sürücü Davut Demir ve çevredeki diğer sürücüler, herhangi bir yaralanma olmadan bu durumdan kurtuldu.



Olayın nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Yetkililer, yangının neden kaynaklandığını anlamak için detaylı bir araştırma başlattı. Olayın ardından Anadolu Otoyolu'ndaki trafik akışı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede normale döndü.