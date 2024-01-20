Bolu ticaret odası'nda lüks araç krizi: Milyonluk alımlar ne anlama geliyor

Odanın makam araçlarına milyonlar harcandı

BTSO, geçtiğimiz aylarda zaten bir Audi A6 marka makam aracına sahipti. Buna ek olarak, 1 milyon 500 bin liralık yerli üretim TOGG aracı da alınmıştı. Yeni satın alınan Audi A6 ile birlikte, odanın başkanı Abdullah Alemdar'ın kullanımında üç lüks makam aracı bulunuyor.



3 Lüks araç için 6 milyon TL harcama

Yaklaşık değeri 4 milyon 500 lira olan yeni Audi A6'nın alımı, BTSO'nun makam araçlarına toplamda 6 milyon liradan fazla harcama yapmış olmasını ortaya koyuyor. Bu durum, oda bütçesinin nasıl kullanıldığına dair soruları beraberinde getiriyor.



Yönetim kurulu üyeleri ve halktan tepkiler

Odanın bu harcamaları, yönetim kurulu üyeleri arasında ve genel halkta eleştiri ve tepkilere neden oldu. Bu alımların gerekliliği ve oda bütçesinin bu şekilde kullanılmasının doğruluğu sorgulanıyor.



Bolu ticaret ve sanayi odası'nın lüks araç tercihi tartışma konusu

Son alınan lüks araçla birlikte, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın araç parkının genişlemesi, yerel ve ulusal ölçekte dikkatleri çekiyor. Bu durum, kamu kurumları ve derneklerin harcamaları konusunda daha geniş bir tartışmanın başlamasına neden olabilir.