20 Oca 2024 - 23:28- Gündem G:

Bolu ticaret odası'nda lüks araç krizi: Milyonluk alımlar ne anlama geliyor

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) lüks makam araçlarına yaptığı yatırımlar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Odanın son olarak 4 milyon 500 lira değerindeki bir Audi A6 araç satın alması, yönetim kurulu üyeleri ve halk arasında tepkilere yol açtı.

Doğukan Demirci
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Bolu ticaret odası'nda lüks araç krizi: Milyonluk alımlar ne anlama geliyor mask
Bolu ticaret odası'nda lüks araç krizi: Milyonluk alımlar ne anlama geliyor
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Odanın makam araçlarına milyonlar harcandı 

BTSO, geçtiğimiz aylarda zaten bir Audi A6 marka makam aracına sahipti. Buna ek olarak, 1 milyon 500 bin liralık yerli üretim TOGG aracı da alınmıştı. Yeni satın alınan Audi A6 ile birlikte, odanın başkanı Abdullah Alemdar'ın kullanımında üç lüks makam aracı bulunuyor. 

Bolu ticaret odası'nda lüks araç krizi: Milyonluk alımlar ne anlama geliyor


3 Lüks araç için 6 milyon TL harcama 

Yaklaşık değeri 4 milyon 500 lira olan yeni Audi A6'nın alımı, BTSO'nun makam araçlarına toplamda 6 milyon liradan fazla harcama yapmış olmasını ortaya koyuyor. Bu durum, oda bütçesinin nasıl kullanıldığına dair soruları beraberinde getiriyor. 


Yönetim kurulu üyeleri ve halktan tepkiler 

Odanın bu harcamaları, yönetim kurulu üyeleri arasında ve genel halkta eleştiri ve tepkilere neden oldu. Bu alımların gerekliliği ve oda bütçesinin bu şekilde kullanılmasının doğruluğu sorgulanıyor. 


Bolu ticaret ve sanayi odası'nın lüks araç tercihi tartışma konusu 

Son alınan lüks araçla birlikte, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın araç parkının genişlemesi, yerel ve ulusal ölçekte dikkatleri çekiyor. Bu durum, kamu kurumları ve derneklerin harcamaları konusunda daha geniş bir tartışmanın başlamasına neden olabilir. 

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20 Oca 2024 - 23:28 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

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