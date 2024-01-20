Görüş mesafesi sıfır: Bolu dağı'nda sis engeliyle karşılaşan sürücülerin kaza anı

Sisli hava trafiği felç etti
Kaza, Bolu Dağı'nın D-100 karayolu mevkiinde gerçekleşti. Yoğun sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü ve sürücüler için tehlikeli koşullar oluşturdu. İstanbul istikametinden gelen 06 DJN 725 plakalı Hyundai marka cip, Ankara yönüne dönüş yapmak istediği sırada, sisin oluşturduğu kötü görüş koşulları nedeniyle karışıklık yaşandı.
Zincirleme kaza ve hızlı müdahale
Ankara istikametinde ilerleyen 14 ACA 589 plakalı Murat 131 marka araç, manevra yapan cipe çarptı. Bu çarpışmanın hemen ardından, aynı yönde ilerleyen 81 EJ 560 plakalı Fiat marka otomobil de kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı bu zincirleme kaza, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine derhal sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde müdahale
Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hızla müdahale edilerek olay yerinde tedavi altına alındı. Olay, Bolu Dağı'ndaki sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sisli hava koşullarında dikkatli olunması ve hız sınırlarına uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve olası önlemleri değerlendirmek üzere harekete geçti. Bolu Dağı'nda meydana gelen bu kaza, benzer durumların önlenmesi için alınacak tedbirler açısından önem taşıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.