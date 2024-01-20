Görüş mesafesi sıfır: Bolu dağı'nda sis engeliyle karşılaşan sürücülerin kaza anı

Sisli hava trafiği felç etti

Kaza, Bolu Dağı'nın D-100 karayolu mevkiinde gerçekleşti. Yoğun sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü ve sürücüler için tehlikeli koşullar oluşturdu. İstanbul istikametinden gelen 06 DJN 725 plakalı Hyundai marka cip, Ankara yönüne dönüş yapmak istediği sırada, sisin oluşturduğu kötü görüş koşulları nedeniyle karışıklık yaşandı.



Zincirleme kaza ve hızlı müdahale

Ankara istikametinde ilerleyen 14 ACA 589 plakalı Murat 131 marka araç, manevra yapan cipe çarptı. Bu çarpışmanın hemen ardından, aynı yönde ilerleyen 81 EJ 560 plakalı Fiat marka otomobil de kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı bu zincirleme kaza, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine derhal sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Yaralıya olay yerinde müdahale

Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hızla müdahale edilerek olay yerinde tedavi altına alındı. Olay, Bolu Dağı'ndaki sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sisli hava koşullarında dikkatli olunması ve hız sınırlarına uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve olası önlemleri değerlendirmek üzere harekete geçti. Bolu Dağı'nda meydana gelen bu kaza, benzer durumların önlenmesi için alınacak tedbirler açısından önem taşıyor.