Ziraat Bankası'ndan faizsiz 396.000 TL kredi müjdesi: Başvuru şartları ve detaylar

Ancak, Ziraat Bankası, TOKİ ve SGK iş birliğiyle faizsiz konut kredisi imkanı sunarak, özellikle şehit aileleri, terör mağdurları ve dul-yetimleri için önemli bir destek mekanizması oluşturdu.

Tarihçe ve Kapsam Genişlemesi

1985 yılında başlatılan faizsiz konut kredisi uygulaması, şehit ailelerine yönelik olarak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan bir düzenleme ile hayata geçirildi. 1991'de ise Toplu Konut Kanunu'na ek madde ile kredi kapsamı genişletildi; Emekli Sandığı'ndan maaş alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve dul-yetimleri de bu avantajdan yararlanmaya başladı.

Yönetmelik Değişiklikleri

Faizsiz konut kredisi yönetmeliği, 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı yönetmelikle değiştirilerek, daha önceki düzenlemeleri ortadan kaldırdı. Bu yönetmelik değişikliği öncesinde kredi kullanmış olanlar için eski yönetmelik hükümleri geçerli olmaya devam etti.

Başvuru ve Şartlar

Faizsiz konut kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, istedikleri konutun tapu belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurmalıdır. Kredi kullanımında bir yıl içinde alınmış tapu yeterlidir, buna ek olarak kredi alımında bölge veya konut büyüklüğüne dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Kredi Detayları ve Hesaplama

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen yıllık fiyat artış oranına bağlı olarak artırılmaktadır. 2023 yılı itibariyle 396.000,00 TL olarak belirlenen kredi miktarı, geri ödeme sürecinde hak sahibinin maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmesiyle yapılmaktadır. Kredi vadesi ise borcun tamamen ödenmesine kadar devam etmektedir. Faiz uygulanmamakla birlikte, açılışta kredinin %1'i oranında bir defalık masraf alınmaktadır.

120 Ay Vadeli Hesaplama Tablosu

Faizsiz konut kredisi kullanacak olanlar için 120 ay vadeli 396.000 TL kredi paketinde aylık taksit miktarı 3.300 TL olarak belirlenmiştir. Bu uygun ödeme planı, şehit aileleri ve terör mağdurları için finansal yükü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Ziraat Bankası, TOKİ ve SGK iş birliğiyle sunulan bu faizsiz konut kredisi, şehit ailelerine ve terör mağdurlarına sağlanan önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Faizsiz kredi imkanı, vatandaşlara ekonomik rahatlık sunarken, uygun ödeme şartlarıyla konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.