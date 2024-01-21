vivo'dan karne hediyesi fırsatı: Tüm vivo ürünlerinde büyük indirim!

Elektronik cihaz dünyasında kendine sağlam bir yer edinen vivo, indirim kuponları ve taksit imkânlarıyla avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ayrıca, yapılan alışverişlerde ekstra hediyeler de bulunabiliyor.

Vivo V29 ve V29 Lite: 5G Deneyimi ve Öne Çıkan Özellikler

Vivo'nun öne çıkan modelleri V29 ve V29 Lite, özellikle kamera performansıyla dikkat çekiyor. Her iki modelde de 8 GB RAM ve geniş depolama alanı olan 256 GB sunuluyor. Performans, kamera ve batarya konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olan bu telefonlar, hızlı tempolu bir okul döneminin ardından öğrencilere tatilin keyfini çıkarma imkânı sunuyor. Ayrıca, bu modellerin yanında 2.000 TL değerinde bir kulaklık hediye ediliyor.

V29 5G'nin Öne Çıkan Özellikleri

Star Işığı flaşı

50 MP AF Grup Selfie ön kamera

Süper Grup Videosu özelliği

Genişletilmiş görüş alanı

Hassas otomatik netleme yetenekleri

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık

V29 Lite 5G'nin Özellikleri

Bütçe dostu fiyat

Güçlü kamera özellikleri



Vivo V29 5G fiyatı 22.999 TL yerine 21.899 TL, V29 Lite 5G ise 17.999 TL yerine 15.499 TL olarak sunuluyor.

Yerli Üretim Vivo Y Serisi: Her Bütçeye Uygun Akıllı Telefonlar

Vivo'nun Türkiye'deki Gebze fabrikasında üretilen Y serisi, çeşitli modellerle her bütçeye hitap ediyor. Bu seriden Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Vivo Y35

IP5X ve IPX4 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklılık

7 saatin üzerinde oyun veya 14 saatin üzerinde HD film oynatabilme kapasitesi

Çizilme ve parmak izlerine dayanıklı

Uzun ömürlü pil, hızlı şarj ve yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi

Sömestr Özel: Vivo Y36

Peşin fiyatına 6 taksit imkânı

Vivo Y22s

50 MP yüksek çözünürlüklü arka kamera

8 MP HD ön kamera

21,5 saat film izleme veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama imkânı

Vivo Y27

Artırılabilir depolama alanı

IP54 dayanıklılık sertifikası

Vivo Y17s ve Y16

Yüksek performanslı işlemci ve artırılabilir depolama alanı

Yaratıcılığı destekleyen yapay zekâ destekli kamera seti

Y22s modeli 10.299 TL yerine 6.999 TL, Y17s 8.999 TL yerine 7.899 TL, Y27 ise 9.999 TL olarak satışa sunuluyor.

Vivo V23 5G ve V25: Fırsatlarla Dolu Alışveriş

Vivo'nun V23 5G modeli 19.999 TL yerine 15.999 TL, V25 ise 16.999 TL yerine 12.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca, alışveriş tutarınıza göre indirim kuponları da kazanabilirsiniz.

7.000 TL ve altında 200 TL indirim

7.000 TL ila 10.000 TL arasında 300 TL indirim

10.000 TL ila 15.000 TL arasında 400 TL indirim

15.000 TL üzerine 500 TL indirim

Bu kuponları vivo'nun kendi mağazasında kullanabilirsiniz. Ayrıca, şirket kendi mağazasında satılan cihazlar için 3 yıl garanti sunuyor.

Vivo'nun sömestr tatili kampanyasıyla, öğrencilerin ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına uygun birçok seçenek bulunuyor. Hem performans hem de uygun fiyatlarla elektronik cihaz sahibi olma fırsatı sunan vivo, tatilin tadını çıkarmak isteyenlere cazip bir alışveriş deneyimi sunuyor.