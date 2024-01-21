Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Bolu Belediye Başkan adayları, Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki kritik Bandırmaspor maçında bir araya geldi. AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol, MHP adayı İlhan Durak ve mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan, bu heyecan verici maçı tribünden izledi.

Siyasi arenanın yeni sahnesi

Bolu şehri, siyasi dinamiklerin spora yansıdığı özel bir gün yaşadı. Bolu Atatürk Stadyumu, hem spor hem de siyaset dünyasının önemli figürlerini ağırladı. Boluspor ve Bandırmaspor arasındaki mücadele, şehrin siyasi yüzünü de tribünlere taşıdı.

Tribünde renkli anlar

Bolusporlu Posmac'ın attığı gol sonrasında, tüm adaylar kırmızı-beyazlı takımı alkışlarla kutladı. Bu anlar, siyaset ve sporun iç içe geçtiği nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Maç, Boluspor'un ev sahipliğinde gerçekleşirken, tribündeki siyasi figürler karşılaşmanın heyecanını artırdı.

İlhan Durak: Taraftarlarla birlikte coşku

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, maçı taraftarlarla birlikte maraton tribününde izledi. Durak, maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaparak, takıma olan desteğini aktif bir şekilde gösterdi. Genç taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği Durak, Boluspor'a verdiği desteği gözler önüne serdi.

Demirkol ve Özcan: Protokol tribününden takip

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve CHP adayı mevcut Başkan Tanju Özcan, maçı protokol tribününden izlemeyi tercih etti.

Spor ve siyasetin buluşma noktası

Bolu Belediye Başkan adaylarının bu önemli karşılaşmada yer alması, şehrin spor ve siyaset dünyasını daha da yakınlaştırdı. Bu etkinlik, Bolu'nun kültürel ve sosyal hayatına yeni bir boyut kazandırırken, adayların spora verdikleri önemi de vurguladı.