21 Oca 2024 - 20:00- Spor G:

Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Bolu Belediye başkan adayları İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol ve Tanju Özcan, Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden izledi.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti mask
Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti
Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Belediye Başkan adayları, Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki kritik Bandırmaspor maçında bir araya geldi. AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol, MHP adayı İlhan Durak ve mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan, bu heyecan verici maçı tribünden izledi.

Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Siyasi arenanın yeni sahnesi

Bolu şehri, siyasi dinamiklerin spora yansıdığı özel bir gün yaşadı. Bolu Atatürk Stadyumu, hem spor hem de siyaset dünyasının önemli figürlerini ağırladı. Boluspor ve Bandırmaspor arasındaki mücadele, şehrin siyasi yüzünü de tribünlere taşıdı.

Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Tribünde renkli anlar

Bolusporlu Posmac'ın attığı gol sonrasında, tüm adaylar kırmızı-beyazlı takımı alkışlarla kutladı. Bu anlar, siyaset ve sporun iç içe geçtiği nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Maç, Boluspor'un ev sahipliğinde gerçekleşirken, tribündeki siyasi figürler karşılaşmanın heyecanını artırdı.
Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

İlhan Durak: Taraftarlarla birlikte coşku

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, maçı taraftarlarla birlikte maraton tribününde izledi. Durak, maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaparak, takıma olan desteğini aktif bir şekilde gösterdi. Genç taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği Durak, Boluspor'a verdiği desteği gözler önüne serdi.

Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Demirkol ve Özcan: Protokol tribününden takip

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve CHP adayı mevcut Başkan Tanju Özcan, maçı protokol tribününden izlemeyi tercih etti.

Bolu Belediye Başkan Adayları Boluspor-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

Spor ve siyasetin buluşma noktası

Bolu Belediye Başkan adaylarının bu önemli karşılaşmada yer alması, şehrin spor ve siyaset dünyasını daha da yakınlaştırdı. Bu etkinlik, Bolu'nun kültürel ve sosyal hayatına yeni bir boyut kazandırırken, adayların spora verdikleri önemi de vurguladı.

# chp, ak parti, mhp, boluspor, bandırmaspor, belediye, spor, başkan

21 Oca 2024 - 20:00 Bolu- Spor

Mahreç  Doğukan Demirci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL