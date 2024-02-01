Toyota Corolla Cross Hybrid SUV'de 200 bin TL'lik indirim

Fiat Egea modeli Türkiye'deki otomobil pazarında popülerliğini koruyor ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 2024 model yılı 1.3 M.Jet 95 HP versiyon Fiat Egea Sedan Urban otomobil, 1.063.900 TL kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor. Buna karşılık Toyota Corolla Sedan 2024 model yılı 1.5 Vision Multidrive S versiyonu, kampanyalı olarak 1.039.500 TL'den satışa sunuluyor. Bu, Fiat Egea'dan bile daha uygun bir sıfır Corolla fırsatı sunuyor.

Ayrıca, 2023 model yılı Toyota Corolla Cross Hybrid SUV'de büyük bir indirim gözlemleniyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ve 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT versiyonlarında 200 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Toyota, bazı Fiat Egea versiyonlarından daha uygun fiyatlarla Corolla sunarak otomobil severlerin dikkatini çekiyor. İşte 19 Ocak 2024 tarihli Toyota Corolla Sedan ve Cross Hybrid SUV modelinin fiyat listesi:

Toyota Corolla sedan otomobil Ocak fiyat listesi

1.5 Vision Multidrive S. Fiyat: 1.219.500 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.039.500 TL. Model Yılı: 2024.

1.5 Dream Multidrive S. Fiyat: 1.334.500 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.178.000 TL. Model Yılı: 2024.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyat: 1.416.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.259.500 TL. Model Yılı: 2024.

1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyat: 1.501.500 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.345.000 TL. Model Yılı: 2024.

1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyat: 1.622.500 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.466.000 TL. Model Yılı: 2024.

Toyota Corolla Cross Hybrid Suv Ocak fiyat listesi

1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyat: 1.708.300 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.545.000 TL. Model Yılı: 2023.

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyat: 1.757.400 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.590.000 TL. Model Yılı: 2023.

1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyat: 1.912.400 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.734.000 TL. Model Yılı: 2023.

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyat: 2.047.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.847.000 TL. Model Yılı: 2023.

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyat: 2.074.800 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.874.800 TL. Model Yılı: 2023.