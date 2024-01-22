Ford Otosan'ın yenilikçi adımı: 2024 Ford Transit Courier

Yenilenen Tasarım ve Artan Kapasite

Yeni Ford Transit Courier, tamamen yenilenen tasarımıyla göz kamaştırıyor. Araç, yüzde 25 daha fazla yük hacmi sunarak, ilave taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. SUV'den ilham alınan dış görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Eski kasa Courier'ın Türkiye'de 9 yılda 305.6 bin adet satış yapmasının ardından, bu yeni modelin başlangıç fiyatı 787.9 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, aracın elektrikli versiyonunun yıl sonunda pazara sunulması bekleniyor.

Güvenlikte Platin Ödül

Yeni Transit Courier, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından yapılan son güvenlik testlerinde yüzde 93'lük rekor derece elde ederek, platin ödülüne layık görülen ilk hafif ticari araç oldu. Bu başarı, aracın kapsamlı sürücü destek teknolojileri sayesinde mümkün kılındı.

Teknolojik Özellikler ve Bağlanabilirlik

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yeni Courier'ın uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan start/stop gibi ileri özelliklerle donatıldığını belirtti. FordPass uygulaması üzerinden araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı ve motor yağı ömrü gibi bilgilere kolayca erişilebiliyor. Ayrıca, Ford Pro’nun yazılım ve bağlantılı hizmetler platformuyla tam entegre çalışacak olan araç, işletmelerin operasyonlarını daha verimli hale getirecek.

Motor Seçenekleri ve Performans

Yeni Transit Courier, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle geliyor. Ford’un 1,0 litre EcoBoost benzinli motoru, 100 PS ve 125 PS'lik versiyonlarla sunuluyor. Bu motorlar, altı vitesli manuel şanzıman veya yedi vitesli çift kavramalı şanzımanla birleştirilebiliyor. Ayrıca, uzun yol müşterileri için 100 PS 1,5 litre EcoBlue dizel motor seçeneği de bulunuyor.

Tourneo Courier: Genişletilmiş Alan ve Konfor

Tourneo Courier modeli, arka koltukları yatırıldığında 2.162 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. Beş kişilik geniş oturma alanı ve daha fazla baş ve omuz mesafesi sunan üç koltuklu bir arka sıra ile konforu artırıyor. 60/40 oranında bölünmüş koltuklar, uzun eşyaların taşınmasını kolaylaştırıyor. Tourneo Courier Active, her detayıyla açık hava maceraları için tasarlanmış durumda.



2024 / Deluxe / Kombi / 1.0L EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik / Benzin

1.052.800 TL



2023 / Deluxe / Kombi / 1.5L EcoBlue 100PS / 6 İleri Manuel / Dizel

1.060.700 TL



2024 / Trend / Kombi / 1.5L EcoBlue 100PS / 6 İleri Manuel / Dizel

1.094.000 TL