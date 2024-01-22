22 Oca 2024 - 14:36- Teknoloji G:

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Akıllı telefon fiyatlarının arttığı bu günlerde ikinci el telefonlara yönelim artmış durumda fakat konu ikinci el telefon olunca da devreye bazı sorunlar giriyor. Özellikle de almış olduğunuz cihaz iPhone ise bu sorunlar daha da artıyor. Bizde Bolu Olay olarak ikinci el iPhone cihaz alırken dikkat etmeniz gerekenleri listeledik. İşte detaylar...

Semih Erdoğdu
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İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber mask
İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber
İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber
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Teknoloji meraklıları için ekonomik ve heyecan verici bir seçenek olan ikinci el iPhone satın almak, birçok tuzak ve karmaşıklık içerebilir. Bu süreçte, finansal ve teknik açıdan güvende olmak için alacağınız iPhone'un orijinal mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu kontrol etmek önemlidir.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Neden Kontrol Etmelisiniz?

iPhone'un orijinalliği, sadece fiyatını değil, aynı zamanda performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini de etkiler. Orijinal iPhone, Apple'ın kalite kontrol standartlarından geçmiş ve markanın güvencesi altında olurken, yenilenmiş iPhone'lar genellikle daha uygun fiyatlı olabilir ancak performans açısından farklılık gösterebilir.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

iPhone'un Orijinalliğini Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Yöntem #1: Telefon Model Numarası İle
Telefonun Ayarlar > Genel > Hakkında bölümlerinden model numarasını öğrenerek, numaranın ilk harfine bakabilirsiniz. Örneğin, M harfi yeni bir cihazı, F harfi yenilenmiş bir cihazı temsil eder.
İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Yöntem #2: IMEI Numarası İle

IMEI numarasını öğrenmek için telefonun arama ekranını açıp *#06#’yi tuşlayabilir veya Ayarlar > Hakkında bölümünden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. IMEI sorgulama ile cihazın kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Hangi Ülkeden: Model Numarasının Harf Kodları

Model numarasındaki ilk harf, telefonun üretildiği ülkeyi gösterir. Örneğin, TU harfi Türkiye'yi, LL harfi ABD'yi temsil eder.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Yenilenmiş iPhone Almak Mantıklı Mı?

Yenilenmiş iPhone'lar genellikle daha uygun fiyatlıdır ve Apple tarafından onarılmıştır. Bu, bütçe dostu bir seçenek olabilir ve güvenilir kaynaklardan alındığında orijinal iPhone kadar güvenilir olabilir. Standart garanti ve müşteri desteği sunması da avantajlardan biridir.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Detaylar

Cihazın görsel durumu: Çizikler, ezikler ve renk solmalarını kontrol edin.
Ekranın durumu: Ölü piksel veya renk bozulması olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantı noktaları: Şarj soketi, kulaklık girişi gibi noktaların temiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
Aksesuarlar: Orijinal şarj aleti ve kulaklıkların cihazla birlikte gelip gelmediğini kontrol edin.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

2. El iPhone Nereden Alınmalı?

Güvenilir mağazalardan veya tanınmış çevrim içi platformlardan alışveriş yapılmalıdır. Satıcının geçmiş yorumlarına ve derecelendirmelerine dikkat edilmeli; aynı gün yapılmış çok sayıda yorum şüphe uyandırmalıdır.

İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Güvenli Alışveriş İçin Dikkatli Adımlar

İkinci el bir iPhone satın almak, özenli bir süreç gerektirir. Orijinalliğini kontrol etmek, cihazın durumunu incelemek ve güvenilir satıcılarla çalışmak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar. Unutmayın, dikkatli adımlarla ikinci el bir iPhone sahibi olabilirsiniz.

# performans, abd, teknoloji

22 Oca 2024 - 14:36 - Teknoloji

Mahreç  Semih Erdoğdu

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