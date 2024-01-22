İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?: Rehber

Teknoloji meraklıları için ekonomik ve heyecan verici bir seçenek olan ikinci el iPhone satın almak, birçok tuzak ve karmaşıklık içerebilir. Bu süreçte, finansal ve teknik açıdan güvende olmak için alacağınız iPhone'un orijinal mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu kontrol etmek önemlidir.

Neden Kontrol Etmelisiniz?

iPhone'un orijinalliği, sadece fiyatını değil, aynı zamanda performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini de etkiler. Orijinal iPhone, Apple'ın kalite kontrol standartlarından geçmiş ve markanın güvencesi altında olurken, yenilenmiş iPhone'lar genellikle daha uygun fiyatlı olabilir ancak performans açısından farklılık gösterebilir.

iPhone'un Orijinalliğini Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Yöntem #1: Telefon Model Numarası İle

Telefonun Ayarlar > Genel > Hakkında bölümlerinden model numarasını öğrenerek, numaranın ilk harfine bakabilirsiniz. Örneğin, M harfi yeni bir cihazı, F harfi yenilenmiş bir cihazı temsil eder.

Yöntem #2: IMEI Numarası İle

IMEI numarasını öğrenmek için telefonun arama ekranını açıp *#06#’yi tuşlayabilir veya Ayarlar > Hakkında bölümünden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. IMEI sorgulama ile cihazın kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Hangi Ülkeden: Model Numarasının Harf Kodları

Model numarasındaki ilk harf, telefonun üretildiği ülkeyi gösterir. Örneğin, TU harfi Türkiye'yi, LL harfi ABD'yi temsil eder.

Yenilenmiş iPhone Almak Mantıklı Mı?

Yenilenmiş iPhone'lar genellikle daha uygun fiyatlıdır ve Apple tarafından onarılmıştır. Bu, bütçe dostu bir seçenek olabilir ve güvenilir kaynaklardan alındığında orijinal iPhone kadar güvenilir olabilir. Standart garanti ve müşteri desteği sunması da avantajlardan biridir.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Detaylar

Cihazın görsel durumu: Çizikler, ezikler ve renk solmalarını kontrol edin.

Ekranın durumu: Ölü piksel veya renk bozulması olup olmadığını kontrol edin.

Bağlantı noktaları: Şarj soketi, kulaklık girişi gibi noktaların temiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.

Aksesuarlar: Orijinal şarj aleti ve kulaklıkların cihazla birlikte gelip gelmediğini kontrol edin.

2. El iPhone Nereden Alınmalı?

Güvenilir mağazalardan veya tanınmış çevrim içi platformlardan alışveriş yapılmalıdır. Satıcının geçmiş yorumlarına ve derecelendirmelerine dikkat edilmeli; aynı gün yapılmış çok sayıda yorum şüphe uyandırmalıdır.

Güvenli Alışveriş İçin Dikkatli Adımlar

İkinci el bir iPhone satın almak, özenli bir süreç gerektirir. Orijinalliğini kontrol etmek, cihazın durumunu incelemek ve güvenilir satıcılarla çalışmak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar. Unutmayın, dikkatli adımlarla ikinci el bir iPhone sahibi olabilirsiniz.