Bu haftanın zam şampiyonu Hamsi!

Havalar soğudu hamsiler denizden çıkmak istemiyor

Geçen hafta kilosu 100 TL’den satışa açılan hamsi, bu hafta 150 TL’den satışa sunuluyor. Tezgahtar ise Hamside ki fiyat artışını havaların soğuk seyrine bağlıyor. Diğer balık fiyatlarında ki tablo ise pek iç açıcı durmuyor ;İstavrit 100 TL ,Çupra ve levrek 280 TL, Deniz Levrek 400 TL, Karadeniz Somon 350 TL ve Alabalık(tane) 70 TL’den satışa çıkıyor.

Geçen haftanın zam şampiyonu bu hafta düşüşte

Geçen hafta 30 TL ile liderlik koltuğuna oturan kıvırcık bu hafta 5 TL gerileyerek 25’TL’den pazarda ki yerini almış durumda.

Organik yumurtaya rehavet artıyor

Gezen tavuk yumurtasının doğallığından ötürü fazla ilgi gördüğünü belirten bir pazarcı, Yumurtanın tanesini 4,5 TL Kolisini 135 TL ‘den satışa sunuyor.

Diğer ürün fiyatları normal seyrinde ilerliyor

Bu hafta ki diğer ürünlerde ise fiyatlar stabil. Çeri domates 40, Mantar 70, Bezelye 80 ,Sivri biber 70, Havuç, turp 20, Patates 15, Soğan 10, Kırmızı soğan ise 40 Türk Lirasından tezgahlardaki fiyatlarını koruyor.

Haftanın en yüksek fiyatlı meyvesi çilek oldu

Bir pazarcımız daha havalardan dem vurarak insanların çekimser olduklarını dile getirdi. Peki meyve fiyatlarında ki durum ne? Mandalina 25-30, Portakal 20-25, Muz 50, Yeşil elma 40 ve Çilek 150 Türk Lirası bandında seyrediyor.

Vatandaş’ın hali perişan

Pazarda ki fiyatların ateş pahası olduğunu belirten bir vatandaşımız; Küçücük küçücük hamsiler 150 Lira ayıklasan neresini yiyeceksin? Ben şimdi ne alacağımı nasıl geçineceğimi bilemiyorum ki zaten, aldığımız maaşla bir hafta zor yetiniyoruz. Ben torun torbama harçlık veremiyorum. Bunun üstüne aşağılık duygusuna kapılmaya başladım, artık psikolojik tedavi görüyorum sözlerine yer verdi.

Bolu Pazarında bu hafta ki durumlar böyle. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, sağlıcakla kalın…