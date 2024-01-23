Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iklim değişikliği farkındalığı

Bolu'da İklim Değişikliği Eğitimleri Başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 25 Aralık 2023'te imzalanan "Harekete Geç İklim Değişiyor Doğa ve Orman Pedagojisi Programı" ile çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Bolu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de katılımıyla gerçekleştirilen bu program, öğretmenlere yönelik çeşitli eğitimler sunuyor.

Eğitimlerle Doğa ve İnsan İlişkisi Güçleniyor

Bu proje kapsamında, Bolu merkezdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere iklim değişikliği, hareketli yaşam ve karbon ayak izinin azaltılması konularında bilgi veriliyor. Ayrıca, orman, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Pratik Uygulamalarla Eğitimler Destekleniyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği ormanlık alanlarda düzenlenen eğitim ve etkinlikler, teorik bilgileri pratikle pekiştiriyor. 11 Ocak 2024'te Atatürk Orman Parkı'nda "Doğa ile Bütünleşik Öğrenme, Doğada Oyun ve Drama" konulu bir etkinlik düzenlenirken, 18 Ocak 2024'te Bolu Orman Fidanlığı'nda "Tohum Ekimi ve Fidan Dikimi" üzerine eğitimler verildi.

Devam Eden Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Toplamda 40 saat sürecek olan bu program, ilerleyen günlerde daha fazla etkinlikle devam edecek. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu girişimi, öğretmenler ve genel toplum için iklim değişikliği ve doğa koruma konularında bilinç ve beceri geliştirmeyi hedefliyor. Bu proje, çevre bilincinin artırılmasında kritik bir rol oynamakta ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmekte.