Citroen Spacetourer Holidays seyahat tutkunlarının yeni gözdesi!

Yenilikçi Tasarım ve Konfor

Citroen Spacetourer Holidays, markanın 1919'daki orijinal tasarımını anımsatan yeni logosu ve yeniden tasarlanan Spacetourer'ın far imzası, güncellenmiş ön ve arka tampon şekilleriyle dikkat çekiyor. İç mekan ise, 10 inçlik dokunmatik ekran ve entegre kontrollere sahip yeni direksiyon simidi tasarımıyla modern bir dokunuş kazanmış.

Kamp Gezileri İçin İdeal

Holidays, kamp gezilerinde maksimum konfor ve kullanışlılık sunmak için tasarlandı. Araçta, altında yatak bulunan açılır bir tavan çadırı, katlanabilir ikinci sıra koltuklar, mini mutfak alanı, lavabo, iki gazlı ocak ve 16 litrelik mini buzdolabı bulunuyor. Ayrıca, her iki ön koltuk, geri çekilebilir bir masa ile yaşam alanına dönüşebiliyor. Arka alan, elektrikle çalıştırılabilen sürgülü kapılar ve bir tente ile açık havadan en iyi şekilde yararlanmak için tasarlanmış.

Konforlu Seyahat Deneyimi

Holidays, 25 litrelik su deposuna sahip bir duş, temiz su için 10 litrelik tank ve atık su için ayrı bir 10 litrelik tank ile donatılmış. Ayrıca, programlanabilir kontrol paneli, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, USB bağlantı noktaları ve 230V soket gibi modern teknolojilerle zenginleştirilmiş.

Motor Seçenekleri

Citroen Holidays, iki farklı dizel motor seçeneği sunuyor: Altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş 144 bg'lik 2.0 litre ve sekiz ileri otomatik şanzımanlı 177 bg'lik dizel motor. Bu motorlar, hem performans hem de yakıt verimliliği açısından tatmin edici seçenekler sunuyor.

Piyasaya Çıkış ve Fiyatlandırma

Citroen Holidays, 2024 baharında satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı, ancak rekabetçi bir fiyatlandırma bekleniyor.

Citroen Spacetourer Holidays, modern tasarımı, konforlu iç mekanı ve pratik özellikleriyle, kamp ve seyahat tutkunları için ideal bir seçenek olma yolunda. Bu yeni model, hem aileler hem de macera arayan bireyler için kusursuz bir seyahat deneyimi vaat ediyor.