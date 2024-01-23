Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max Karşılaştırması 2024: Ekran, Kamera, Performans ve Fiyat Analizi

Bu karşılaştırmada, her iki cihazın ekran, kamera, performans ve pil ömrü gibi kritik özellikleri incelenecek.

Ekran: Çözünürlük ve Parlaklık

Galaxy S24 Ultra, 6,8 inç QHD+ AMOLED ekrana sahiptir ve 120Hz yenileme hızı ile 1.750 nit maksimum parlaklık sunar. Diğer taraftan, iPhone 15 Pro Max 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekranıyla 120Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sağlar. Her iki telefon da etkileyici ekran özelliklerine sahip, ancak Galaxy S24 Ultra daha büyük bir ekran ve yüksek parlaklık avantajına sahiptir.

Kamera Sistemleri: Megapiksel Yarışı

Galaxy S24 Ultra, dörtlü arka kamera sistemine sahiptir: 200 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör, 10 MP telefoto sensör ve 10 MP periskop telefoto sensörü. Ayrıca, 40 MP ön kamera bulunmaktadır. iPhone 15 Pro Max ise üçlü arka kamera sistemine sahiptir: 48 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 12 MP telefoto sensörü. İki telefonun kameraları arasında büyük megapiksel farkı bulunsa da, kalite ve işlevsellik açısından değerlendirmek önemlidir.

Performans: Yonga Seti Gücü

Galaxy S24 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanırken, iPhone 15 Pro Max Apple A16 Bionic yonga setine sahiptir. İki yonga seti de yüksek performans sunar, ancak kullanıcıların tercihleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Pil Ömrü: Kapasite Karşılaştırması

Galaxy S24 Ultra, 5.000 mAh bataryaya sahiptir, bu da iPhone 15 Pro Max'in 4.352 mAh bataryasından biraz daha büyük bir kapasite anlamına gelir. Ancak, pil ömrü sadece kapasiteye bağlı değildir; optimizasyon ve yazılım da önemli bir rol oynar.

Sonuç ve Tercih

Her iki telefon da mükemmel özelliklere sahiptir. Galaxy S24 Ultra, büyük ekran, güçlü kameralar ve geniş batarya kapasitesi ile öne çıkarken, iPhone 15 Pro Max daha güçlü bir yonga seti ve yazılım deneyimi sunar. Hangi telefonun sizin için daha iyi olduğu, tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Fiyat Karşılaştırması: iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 69.999 TL iken, iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatı 82.999 TL'dir. Galaxy S24 Ultra ise 39.999 TL'den başlayan bir fiyat etiketine sahiptir. Fiyatlar, kullanıcıların bütçe ve marka tercihlerine göre değerlendirilmelidir.

Hangi Telefon Sizden Yana?

Daha büyük ekran, güçlü kameralar ve uzun pil ömrü arayanlar için Galaxy S24 Ultra iyi bir seçenek olabilir. Daha güçlü yonga seti ve yazılım deneyimi ön planda olanlar ise iPhone 15 Pro Max'i tercih edebilirler. Karar, kişisel zevklere ve ihtiyaçlara bağlı olarak verilmelidir.