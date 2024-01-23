iOS 17.3 Güncellemesi ve Yenilikleri Nedir?: Hangi Modeller İçin Gelecek ?

Güncelleme Alan Modeller:

iOS 17.3 güncellemesini alan modeller şunlardır:

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iOS 17.3 ile Gelen Yenilikler:

Güncelleme, birçok yeni özelliği içermektedir:

Çalınan Aygıt Koruması: iPhone'unuzun çalınması veya kaybolması durumunda, özel bilgilerinize erişimi sınırlayan bir güvenlik özelliği.

Apple Music için Ortak Çalma Listeleri: Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte müzik çalma listeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.

Yeni Duvar Kağıtları: iPhone'unuz için güncellenmiş duvar kağıtları eklenmiştir.

Trafik Kazası Algılama İyileştirmeleri: iPhone'unuzun bir trafik kazasına karışması durumunda otomatik olarak acil servislere haber verme özelliği.

Diğer İyileştirmeler ve Düzeltmeler: Çeşitli genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri.

iOS 17.3 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 17.3 güncellemesini yüklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın. Genel > Yazılım Güncellemesi'ne dokunun. İndir ve Yükle'ye dokunun. Talimatları izleyin.

iOS 17 Bekleme Modu: Hangi Modellerde Var?

iOS 17, telefon, mesajlar ve FaceTime uygulamalarında iletişim kurarken yeni ifade yollarını sunan büyük güncellemeler içerir. Ancak, iOS 17'nin bazı özelliklerini kullanabilmek için en azından bir iPhone 14 Pro modeline sahip olmanız gerekecektir.

Bu güncelleme ile birlikte, Apple kullanıcılarına daha güvenli ve gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.