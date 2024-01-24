Bolu ve Düzce arasında sığınmacı politikası farkı: Başkan Özcan'ın stratejisi ne anlama geliyor?

Bolu'da Sığınmacı Sayısında Dikkat Çekici Azalma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel yönetimdeki sert ve kararlı tutumuyla sığınmacı sayısını büyük ölçüde azalttı. Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın programında konuşan Özcan, 2019 yılında Bolu'da 20 bin olan sığınmacı sayısını 3 bin 800'e indirdiğini belirtti. Özcan, bu başarısını "Kararlı duruşumuz olmasaydı, Bolu'da da sığınmacı sayısı 60 bine çıkacaktı" sözleriyle ifade etti.

Düzce'de Sığınmacı Sayısının Artışı

Özcan, Bolu ile kontrast oluşturan bir başka örneği, Düzce'deki sığınmacı sayısının artışı olarak gösterdi. Düzce'de sığınmacı sayısının 12 binden 40 bine yükseldiğine dikkat çeken Özcan, bu durumun Bolu ve Düzce arasındaki politika farklılıklarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Seçimlerdeki Hedefler ve Sığınmacı Politikası

Bolu Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan Özcan, seçimlerde yüzde 60 ve üzeri oy almayı hedeflediğini açıkladı. Özcan, "Bolulu seçmen, mücadelemi gördü ve koltuğun benim için her şeyden önemli olmadığını anladı. AK Parti ve MHP seçmenlerinden de ciddi oy alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bolu'da Uygulanan Sert Sığınmacı Politikası

Özcan, Bolu'da uyguladığı sığınmacı politikasının detaylarını paylaştı. Bolu'da Arapça tabela bulunmadığını ve sığınmacılara verilen işyeri ruhsatlarının iptal edildiğini belirten Özcan, bu politikanın sığınmacı sayısını azaltmada etkili olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Bolu ve Düzce arasındaki sığınmacı politikası farklılıklarını ve bu politikaların yerel yönetimlerde nasıl farklı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Özcan'ın sığınmacı politikası ve seçim hedefleri, bölgedeki siyasi dengeleri etkileyebilir ve diğer yerel yönetimlere örnek teşkil ediyor.