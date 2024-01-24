Uğur Mumcu'nun ardından 31 yıl; Unutulmaz Bir Gazetecilik Mirası ve Süregelen Mücadele"

Bir Gazetecilik Efsanesi

24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Uğur Mumcu, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli bir simge isim olarak hatırlanıyor. Mumcu'nun katledilişinin 31. yıldönümünde, Eğitim-İş Sendikası ve Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Mumcu'nun anısına saygıyla dolu bir açıklama yaptı.

Mumcu'nun Mirası ve Mücadelesi

Uğur Mumcu, mafya ve siyaset ilişkileri, terör, yolsuzluk ve kökten dinci akımlar gibi konularda somut belgelere dayalı çalışmalarıyla tanınıyordu. Korkmaz'ın ifadelerine göre, Mumcu'nun bu derin yapıları ortaya çıkarmaya adanmış hayatı, bu yapıların ortaya çıkmasından endişelenenler tarafından sona erdirildi. 12 Mart faşizminin "Sakıncalı Piyadesi" olarak bilinen Mumcu, özelleştirmeler ve etnik-dinsel kimliklerin demokratikleşme adı altında ortaya atıldığı bir dönemde katledildi.

Emperyalizm ve İşbirlikçilerinin Rolü

Korkmaz, ister dinsel ister etnik olsun, her türlü terörün arkasında emperyalizm ve işbirlikçilerinin olduğunu vurguluyor. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerindeki sis perdesinin bilinçli olarak aralanmamasını bu çerçevede değerlendiriyor.

Türkiye'de Değişmeyen Gerçekler

Korkmaz'a göre, Türkiye'de 31 yıl öncesine göre değişen bir şey yok. Geçmişte Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınların cinayetlerle susturulduğu bir dönemde, bugün de emperyalizm ve AKP iktidarının saldırıları demokrasi, laik eğitim ve cumhuriyet devrimlerinden yana olan örgütlere, gazetecilere ve aydınlara karşı yapılmakta.

Mumcu'nun Susturulamayan Sesi

Mumcu'nun eserlerinin ve fikirlerinin hala elden ele, kulaktan kulağa geçtiğini belirten Korkmaz, bu durumun Mumcu'nun katledilerek bile susturulamadığının kanıtı olduğunu ifade ediyor. Bugün, gerçeğin anlatıcılarına ve yargı sopasıyla sindirilmeye çalışılan gazetecilere sahip çıkmanın önemine dikkat çekiyor.

Mumcu'nun İzinde Gazetecilik

Korkmaz, Türkiye'de hâlâ Mumcu'nun izinde olan gazetecilerin varlığını vurguluyor ve Mumcu'nun "Bir kalem susar, yerini bir başkası alır. Bu kalemler tükenmez." sözlerini hatırlatıyor. Eğitim-İş olarak, Uğur Mumcu ve diğer devrimci aydınların katillerinden bir gün hesap sorulacağına inanıldığını ve cinayetler, hukuksuzluklar, yolsuzluklar karşısında suskun kalınmayacağının altını çiziyor. Mumcu'nun anısının ve mücadelesinin, bugün de Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük yolundaki ilerlemesi için ilham kaynağı olduğu vurgulanıyor.