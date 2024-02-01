2024 Skoda Superb: fiyatlar ve özelliklerle dikkat çekiyor

Performans ve Konforun Buluşması: Skoda Superb

Skoda Superb'in baz donanım seviyesinde yer alan 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motor ve DSG şanzıman kombinasyonu, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motor, verimli yakıt tüketimi ve yüksek performansı bir arada sunarken, DSG şanzımanın sunduğu pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri sürüş konforunu artırıyor.

Uygun Fiyatlandırma ile Dikkat Çeken Superb

Skoda Superb, Türkiye pazarında uygun etiketlerden başlayan fiyatlarla otomobil severlere sunuluyor. Bu uygun fiyatlandırma, modelin segmentindeki rakiplerine kıyasla daha avantajlı bir konumda olmasını sağlıyor. Superb, geniş iç hacmi, yüksek performansı ve zarif tasarımı ile sürücülerin beğenisini kazanıyor.

Zarif Tasarım ve Geniş İç Hacim

Skoda Superb, zarif tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Sürücü ve yolcular için konforlu bir iç mekan sunan bu model, aynı zamanda göz alıcı bir dış tasarıma sahip. Superb, hem işlevsellik hem de estetik açıdan sürücülerin beklentilerini karşılıyor.

Skoda Superb: İdeal Bir Aile Arabası

Skoda Superb, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleri ile ideal bir aile arabası olarak öne çıkıyor. Uzun yolculuklar ve şehir içi kullanım için uygun olan bu model, ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Superb, güvenlik ve teknoloji özellikleriyle de aileler için tercih edilebilir bir seçenek haline geliyor.

Skoda Superb 2024 fiyatı ne kadar?

SKODA Superb 1.5 TSI ACT Premium 1,904,900 TL

SKODA Superb 1.5 TSI ACT Prestige 2,179,900 TL

SKODA Superb 1.5 TSI ACT Elite 1,729,900 TL

SKODA Superb 1.5 TSI ACT L&K Crystal 2,449,900 TL