25 Oca 2024 - 12:00- Gündem G:

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

TÜİK'in 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması'na göre, Sinop, Bolu ve Bilecik Türkiye'nin en mutlu şehirleri olarak öne çıkıyor. Doğal güzellikler ve huzurlu yaşam, bu şehirlerin mutluluğunun sırrı. Diğer yandan, Diyarbakır ve Tunceli en mutsuz şehirler arasında.

Doğukan Demirci
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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor! mask
Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!
Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, Sinop %77,66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada yer alırken, Bolu ve Bilecik sırasıyla %76,91 ve %76,33 ile takip ediyor. Bu sonuçlar, Türkiye'nin mutluluk haritasını çiziyor.

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

Sinop: Mutluluğun Başkenti

Sinop'un yüksek mutluluk oranının arkasında, şehrin doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve sosyal yardımlaşmanın yaygınlığı yatıyor. Bu faktörler, Sinop'u Türkiye'nin en mutlu şehri yapmıştır.

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

Bolu ve Bilecik: Huzur ve Memnuniyetin Adresleri

Bolu ve Bilecik, Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesinde önemli bir yere sahip. Bu şehirlerin yüksek mutluluk oranları, yaşam kalitesi ve toplumsal uyum ile ilişkilendiriliyor.

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

Diğer Uçta: Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri

Araştırmada, Türkiye'nin en mutsuz şehirleri de belirlendi. Bu kategoride, Diyarbakır %24,2'lik mutluluk oranı ile en alt sırada yer alıyor. Diyarbakır'ı Tunceli ve Şanlıurfa izliyor. Bu şehirlerin düşük mutluluk oranlarının nedenleri arasında sosyoekonomik sorunlar ve yaşam koşulları gösteriliyor.
# sinop, mutluluk, bilecik, tüik

25 Oca 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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