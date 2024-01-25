Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, Sinop %77,66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada yer alırken, Bolu ve Bilecik sırasıyla %76,91 ve %76,33 ile takip ediyor. Bu sonuçlar, Türkiye'nin mutluluk haritasını çiziyor.
Sinop: Mutluluğun Başkenti
Sinop'un yüksek mutluluk oranının arkasında, şehrin doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve sosyal yardımlaşmanın yaygınlığı yatıyor. Bu faktörler, Sinop'u Türkiye'nin en mutlu şehri yapmıştır.
Bolu ve Bilecik: Huzur ve Memnuniyetin Adresleri
Bolu ve Bilecik, Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesinde önemli bir yere sahip. Bu şehirlerin yüksek mutluluk oranları, yaşam kalitesi ve toplumsal uyum ile ilişkilendiriliyor.
Diğer Uçta: Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri
Araştırmada, Türkiye'nin en mutsuz şehirleri de belirlendi. Bu kategoride, Diyarbakır %24,2'lik mutluluk oranı ile en alt sırada yer alıyor. Diyarbakır'ı Tunceli ve Şanlıurfa izliyor. Bu şehirlerin düşük mutluluk oranlarının nedenleri arasında sosyoekonomik sorunlar ve yaşam koşulları gösteriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.