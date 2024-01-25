Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Sinop, Bolu ve Bilecik önde gidiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, Sinop %77,66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada yer alırken, Bolu ve Bilecik sırasıyla %76,91 ve %76,33 ile takip ediyor. Bu sonuçlar, Türkiye'nin mutluluk haritasını çiziyor.

Sinop: Mutluluğun Başkenti

Sinop'un yüksek mutluluk oranının arkasında, şehrin doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve sosyal yardımlaşmanın yaygınlığı yatıyor. Bu faktörler, Sinop'u Türkiye'nin en mutlu şehri yapmıştır.

Bolu ve Bilecik: Huzur ve Memnuniyetin Adresleri

Bolu ve Bilecik, Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesinde önemli bir yere sahip. Bu şehirlerin yüksek mutluluk oranları, yaşam kalitesi ve toplumsal uyum ile ilişkilendiriliyor.

Diğer Uçta: Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri

Araştırmada, Türkiye'nin en mutsuz şehirleri de belirlendi. Bu kategoride, Diyarbakır %24,2'lik mutluluk oranı ile en alt sırada yer alıyor. Diyarbakır'ı Tunceli ve Şanlıurfa izliyor. Bu şehirlerin düşük mutluluk oranlarının nedenleri arasında sosyoekonomik sorunlar ve yaşam koşulları gösteriliyor.