Boluspor Başkanı Savaş Abak, Bolu Çevre İl Müdürü Oğuzhan Kurt’u ziyaret etti

Bolu'nun köklü spor kulüplerinden Boluspor'un Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, çevre kirliliği ve doğa koruma konularında gösterdikleri destek için Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt'u ziyaret etti. Bu özel ziyaret, Boluspor'un çevre duyarlılığını bir kez daha vurgulayarak sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Boluspor'dan anlamlı jest

Ziyaret kapsamında Boluspor Başkanı Savaş Abak, İl Müdürü Oğuzhan Kurt'a özel bir hediye sunarak güçlü bir dayanışma mesajı iletti. Boluspor'un resmi forması, Kurt'a sunulan bu özel hediye ile çevre bilincini ön plana çıkardı ve kulübün doğaya olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal sorumluluk projeleri

Boluspor, sadece bir spor kulübü olmanın ötesinde, gençleri spora teşvik etmeyi ve Bolu şehrini sporla bütünleştirmeyi hedefleyen önemli sosyal sorumluluk projeleri ile de tanınıyor. Kulüp yönetimi, Bolu'nun sporla daha da güzelleşeceğine olan inancıyla çalışmalarına devam ediyor.

Boluspor'dan teşekkür

Boluspor kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Savaş Abak, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Oğuzhan Kurt'u ziyaret ederek forma hediye etti. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Oğuzhan Kurt'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.