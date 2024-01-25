Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları (29 Ocak - 4 Şubat 2024): Aşkta çok şanslı burçlar! Bolluk Bereket kapısı sonuna kadar açık burçlar!

Astrolog Mine Ölmez, evrendeki enerjilerin Zodyak işaretleri üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve bu hafta her burç için nelerin olabileceğini ayrıntılarıyla açıklıyor.

Koç'tan Balık'a kadar tüm burçlar için enerji dinamiklerini ele alıyor ve aşk, sağlık, kariyer gibi alanlarda önemli iç görüler sağlıyor. Bu haftaya ait astrolojik tahminler ve burç yorumlarını keşfetmeye hazır olun.

İşte Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Ne kavga ne sevdan bitmiyor. Hep kazanılacak yeni bir zaferin var. Bunlar öylesine kuruyoruz. Tabii bütün aslında 15 gününüzü özetleyecek bir cümle kuruyorum. Şimdi sevgili koçlar öncelikle aslan burcundaki dolunay sizin için çok güzel etkiler barındırıyor. Maddi konularda bir büyüme ve gelişmeye yaşayabilirsiniz.

Çok harcamanız olabilir ama bu harcamalarınız kutlamalar için olabilir. Mesela çocuğunuzun doğum günü partisi sizin nişanınız, nikâhınız, çocuklarınızı mürüvveti sevinçli kutlamalar içerisinde yer alabileceğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Sadece bunu yaparken özellikle maddi olarak çok açılmamaya çalışın.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte yalnızlar için aşk hayatlarında çok olumlu gelişmelere işaret eden durumlar var. Yeni insanlarla tanışmak, yeni birliktelikler içerisine girmek, kalbinizin çarpacağı kişilerle bir araya gelmek konusunda son derece şanslı gözüküyorsunuz. Onu söyleyeyim sizin için.

Bu da onlar gerçekten verimli, enerjik, güzel bir alandan seansı yok. Kendinize başka bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Daha çok hobilerinize yönelik meslekler ilginizi çekmeye başlayabilir. Artık bir evreyi kapatıp yeni daha eğlenceli, daha neşeli bir evreye girme ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Ayrıca tatiller geziler, işte sevdiklerinizle bir arada olmak konusunda çok şanslısınız. Fakat koçlar’ın totalde yaklaşık bir aylık süreçte. Birazcık böyle sosyal çevresinde bir ayıklanma yaşanacağını düşünüyorum.

Yani artık gerçek bir ayıklanmaya gidip ya ben artık seni hayatımda istemiyorum deyip böyle bir sosyal çevirilerin yenileme ihtiyacı içinde olabilirler. Sadece bu sebepten değil, bazıları da taşındığı, yer değiştirdiği, çevresini değiştirdiği için yeni bir ortama adapte olmakla alakalı ufak tefek iniş çıkışlar yaşıyor olabilir.

Hani bir yere gittiğimizde bir süre yaşarız ya bunu işte arkadaşlarımız uzaktadır. Biz yeni insanlarla muhatap oluyoruzdur. Tam öyle bir süreç yaşıyor olabilir. Bu arada idealleri hayalleri planları çok değişecek koçların.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte yo ben bugüne kadar böyle istiyordum ama artık ne özel hayatımda ne iş hayatımda bunu istemiyorum. Ben başka bir yola gideceğim, kafasına girecekler ve çok ciddi çalışmalar yapacaklar.

Bunun için benim orada onlara tavsiyem şu, ruh ve beden bütünlüğünüzü koruyun, takıntı yaptığınız şeyleri bir kenara bırakın. Takıntıları büyütmemeye çalışın. Baktınız ki çok takıntı yapıyorsunuz.

Bunların size zarar verdiğini ve işlerinizi bozduğunu hatırlayın. Dolayısıyla ruhunuzdan şöyle bir arınmaya başlarsanız, zamanla bu iş hayatınıza da özel hayatınıza da yansıyacaktır. Sanki şey gibi hayatlarında bir yerde bir düğün oluyor.

Bir başarı serüveni var ama geri planda da mutlu olamadıkları mutlu olmalarını engelleyen bir korku var gibi. Ruhsal olarak sanki kendilerini birazcık böyle tam mutlu olmaya adapte edecekken ama şöyleydi ama böyleydi ya da ama haksızlık mı yaptım? Ama bana haksızlık mı yapıldı gibi geçmişi çok sorguluyor olabilirsiniz sevgili koçlar.

Bunu size hatırlatmak isterim. Böyle bir sevginizi sunmak istediğiniz anlarda karşılaştığınız sert tepkiler veya karşı tarafın sizin beklentilerinizi karşılamaması. Mesela birine sevgiyle çiçekle gidiyorsun, sana sert davranmasından dolayı çok sinirlenebilirsin işte o noktada sinirlerine hakim ol gerçek duygularını itiraf etmen karşı tarafa bağlı olması.

Sen kendini yine ifade et, o istediği gibi tepki verebilir. Kendini ifade ederken lütfen bir baskı altında değil, o içindeki çocuksu coşkuyla ifade etmeye çalış. Aşktan yana çok şanslılar. Bebek haberleri, çocuk haberleri, nişanlar, kutlamalar, partiler, tatiller bu konularda çok şanslar.

Sadece abartılı harcamalar yapmamaya ve değişime önce ruhsal dünyalarından, iç dünyalarından başlamaya özen göstersinler diye söyleyeceğim. Sevdiğin işlere zaman ayırmayı ihmal etme.

Ya Vedut, Ya Allah bu ismi genellikle böyle tekrar ederse herkes için daha hayırlı olur.

BOĞA BURCU

Evet isteklerin için istemen yetiyor, güçlü, iradeni, kalıcı isteklerin üzerine yoğunlaştırmaya bak. Buna özellikle söylüyorum, şu anda bir şeyi istiyorsanız onunla alakalı acaba keşke öyle mi yapsaydı, böyle mi yapabilir miyim? Gibi sorgularda bulunmayın. Sorular sormayın.

Gerçekten hedefinizin ne olduğuna tam olarak karar verin ve o hedef doğrultusunda da ilerleyin. Boğa burcu kararlılığıyla bilinen bir burçtur ama son 34 senedir yaklaşık olarak ilk defa hayatımda karar verme güçlüğü çekiyor olabilir. Öyle mi yapsaydım böyle mi yapsaydım öyle mi gitseydim böyle mi, şu işi mi yapsaydım, kararsızlık çekiyor olabilir.

Normalde ne istediğini çok iyi bildiği için ne istemediğini de çok iyi bildiği için hemen karar verirken son 34 yıldır böyle bir gidiyor geliyor tekrar öyle mi, böyle mi? Şimdi şu anda isteğiniz neyse ona kendinizi kanalize edin ve onun üzerinde yoğunlaşın.

Gerçekten güçlü bir iradeniz var zaten hayattan çoğu zaman istediğiniz şeyleri de alabilme kabiliyetine de sahipsiniz. Bunu da unutmayın. Bu alışında bugünlerde biraz abartılı tepkiler vermeye yapmadığınız kadar abartmaya müsaitsiniz. Yani işte kimdi, neyle abartabilirsiniz?

Mesela aylardır annenize babanıza evde ki evi beraber paylaştığınız insanlara susuyorsunuz. Mesela sabrediyorsunuz bugünlerde sabredemeyip patlama ihtimaliniz var duy. Yalnız bazı şeyler sözler, düşünceler dedikodular sizi çilden çıkarabilir ve bu 23 günlük süreçte biraz birilerini paralama ihtiyacı duyabilirsiniz.

Bunlar çalışanlarınız da olabilir. Aile bireyleriniz de olabilir. Bu arada şimdi ev yuva, aile ve emlak konuları önümüzdeki 15 günlük süreçte çok önemli hale gelecek. Aile bireylerinizin size normalden daha çok ihtiyacı olabilir.

Kardeşinizin, ablanızın, babanızın, annenizin biraz daha desteğinize ihtiyaç duydukları bir sürece giriyor olabilirsiniz. Bazılarınız ev almak için mülk alım satımı için harekete geçebilir. Bunun da sizden tabi ki bedeli çıkacak.

Birazcık, hani yüklü miktarda harcamaları ve lüks harcamaları düşündürdüğü için bir borca girebilirsiniz. Bir şeyin altına girebilirsiniz. Ev almak için araba almak için şartlarınızı daha iyi hale getirmek için girmeyin demeyeceğim. Sadece dikkatli olun.

Çünkü böyle de bir zamandan geçiyorsunuz. Yani bir şeyin sahibi olmak, bir mülkün sahibi olmakla ilgili güçlü bir enerjinin altında olduğunuzu söyleyebilirim. Birazcık aile içi sorumluluklarınızın artması dışında genel olarak çok şanslısınız. Hele ki 28 - 29 Ocak’ta.



Venüs Jüpiter üçgeni burcunuzda bulunan Jüpiter’in Venüs’le yapmış olduğu olumlu kontak size aşkı, sevgiyi, dostluğu çok yakın hissettirebilir gerçekten. Uzun zamandır aradığınız maddi şartlar ve manevi şartlar bir anda oluşmaya başlayabilir.

Hem duygusal dünyanızda güzel gelişmeler yaşarken. Hem de maddi konularda iyi gelişmelere açık olduğunuzu söyleyebilirim. Sadece bugün dolunay günü ve bundan sonra takip eden 2 günlük süreci birazcık dikkatli atlatmanızda yarar var.

Siz de dolaşım, kalp ya da aile büyüklerinize bu konuda ikaz edin. Tansiyon hastası bir büyüğünüz varsa veya kalbinde sorun olan bugünlerde lütfen ağır beslenmesinler. Hele ki böyle yemek yiyip uyumak falan bugünlerde asla yapmamanız gereken bir şey.

Kolesterolünüzü tansiyonunuzu çıkaracak şekilde beslenmemeniz siz de sevgili boğalar. Aile bireylerinizi bu konuda ikaz edin. Özellikle böyle bir hastaneniz varsa bu aralar biraz daha dikkatli olmasına yarar var. Aşktan yana şanslı maddi maddiyattan yana şans da şanslı da şanslı ama işte duygu ve öfke kontrolü konusunda dikkat etmeli.



Ya Malikelmül, Ya Kayyum esmaları.

İKİZLER BURCU

İkizler sözlerinde ego ve büyüklenme olmadığından emin ol ikizler. Yani yapmaz normalde ama üçüncü evinde aslan Dolunay’ı yapmazdı. 12. evinde Jüpiter bir abartabilir. Az önce söylediğimiz gibi ben paşayım, kralım böyle şeyler sakın söyleme ama haklıyım. Bazen öyle oluyor insan haklı olabiliyor.

Yani yeri geliyor diyorsun ki ya bir dur yani sen bir kendine bak ama bu aralar böyle konuşmalar yapmaktan kaçınsanız çok iyi olur bu da. Sizi güdülediği için yapıyor olabilirsiniz.

Yani bir şeyler sizi rahatsız ediyordur ve birilerinin damarıma damarına basmak isteyebilirsiniz. Lütfen kendinize çok abartarak yanlış durumlara sürüklemeyin. Büyük konuşmayın bir kere çok önemli büyük konuşmayın.

Yaz boyunca ikizler ve yükselen ikizler, büyük konuşmalarıyla sınandılar. Kim yazın büyük konuştuysa ikizler olup ya da yükselen ikizler olup hepsi sınandı. Şu anda da böyle bir sınavınız var.

Bu önümüzdeki 15 gün düşünce ve söylemlerinizde ego veya işte baskıcı tutumlardan kaçının. Mesela sen benim gibisini bulamazsın da şöyle de böyle de bir bulur ki öyle dedin ya gider bulur mesela ya da işte sen bana bunu yaptın ben şöyle biriyim, böyle biriyim, bu konuşmalara girmemeye çalışın.

Evet çok değerliyiz, hepimiz çok değerliyiz yerine göre ama bunu böyle ego olduğu şekilde yapmamamız gerekiyor, kontrol etmemiz gerekiyor. Düşünce ve söylemleriniz de abartıdan kaçının yakın çevrenizde bilmediğiniz bir dedikodu bir haber duyulabilir, şaşırabilirsiniz.

Yakın çevrenizden birileriyle alakalı önemli gelişmeler yaşanabilir ve siz de bu gelişmelerin etkisinde onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Birazcık düşünceleriniz söylemlerine, konuşmalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Büyük konuşmaktan kaçınmaları gerekiyor. Yakın akrabalarınızda da iletişiminize dikkat edin. Çok böyle tartışmalı konulara girmeseniz çok iyi olur. Önümüzdeki 15 gün yakın çevrenizde kurduğunuz ilişkilerde sizin için çok önemli olacak.

Araba alabilir, elektroniklerini yenileyebilir. Bir böyle yenilenme süreci ev eşyalarını yenileyebilir. Bir yenilenme sürecinden geçiyorsunuz ve bir eğitim almaya başlayabilir ve bu eğitim onun hayatında çok önemli gelişmelere güzel gelişmelere sebebiyet verebilir.

Bilginin ve eğitimin ona çok katkı olacağı bir süreçten geçiyor. Kesinlikle yollar, seyahatler, yolculuklar, pasaport, vize işlemleri, uluslararası ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, hukuki konular. Bunların hepsi hayatımızda çok önemli hale gelmeye başlayabilir ve bu konularla alakalı destek bulmak konusunda şanslısınız.

Özellikle 28 – 29’unda ev yuva, aile iş konularında müthiş şanslılar, aradıkları parayı bulabilirler, ev alabilirler, araba alabilirler. Maddi destekler alabilirler. Aşktan yana da şanslılar ama işte biraz egolu çatışmalara dikkat etsinler.



Ya Fettah, bu aralar kendinizi tanıtın. Bu arada işinizle ilgili varsa reklam düşünceniz bugünlerde hemen başlayabilirsiniz. Dolunayla beraber bu akşam itibariyle reklamlarınızı duyurularınızı da yapın, etkisi büyük olur.

YENGEÇ BURCU

Bir kere elinize çok güzel para geçebilir. Dolunay size bereketle gelebilir. Sevgili yengeçler bir kere bunu açık olun. Bu arada dolunayın böyle bir tarafı var biliyor musun? Dolunay çok güzel para getiriyor.

Mesela bir işin olmaz, bağlanmaz, tam da online zamanı olur. Tam da online zamanı iş gelir. Gerçekten Dolunay bana bereketle gelir. Hep bunu söylememin sebebi bu. Ama özellikle yengeçlere gerçekten bereketle gelecek ve yengeçler bu hafta son zamanlarda çok yıprandığınız için ya son 2 ayları yengeçlerin çok zor geçti.

Hem sağlık hem ilişkiler her anlamda çok zorlandığınız için şu anda kendi değerinizi anlamaya başlayacaksınız ya ben niye kendimi bu kadar üzüyorum? Ben değersiz birisi değilim. Böyle bir uyanış inşallah tabi yaşayabilirsiniz.

Yani inşallah da ekliyorum çünkü yaşayamaya da bilirler. Yengeçler öyle bir tarafı da var. Yani bu fırsatı kaçırmayın. Gerçekten kendi öz değerinizi odaklanın. Birazcık böyle yüz bölgenizde boyun bölgenize saçlarınızla bir takım değişimler yapasında olabilirsiniz.

Aynı zamanda 28 ve 29 Ocak’ta ayın başak burcuna geçip Jüpiter Venüs üçgenini de tetiklemesi ile beraber ilişkilerinizde barışmalar, kucaklaşmalar, sevgi dolu gelişmeler yaşamaya çok müsait olacaksınız.

Kesinlikle enerji çok güzel akıyor. Öncelikle maddiyatla başlayan güzel bir şans ardından ikili ilişkilere yakın çevre ilişkilerine işte yine araba almak isteyenler ya da işte bir yerden beklentisi olanlar arkadaş çevresiyle alakalı mutluluklar yaşayanlar, destek alanlar. Çok önemli, alanında çok başarılı insanlarla tanışabilirler, destek alabilirler.

Onlardan hem dost desteği var. Hem ilişki desteği var hem de yakın çevre desteği var ve gerçekten ilişkiler anlamında sizden çok güzel haberler bekliyorum. Bu önümüzdeki 15 günlük süreç sizin için hem maddi anlamda hem ilişkiler anlamda güzel ama önümüzdeki hafta sizi uyardığımda ama öyle diyordun demeyin.

Çünkü Plüton mars sekizinci evinize doğru yerleşiyor, harcamalarınıza dikkat edin, akarken tutmayı bilin sevgili yengeçler.



Ya Murid, Ya Rezzak paranız daha da çok artsın diye size katkı olsun diye.

ASLAN BURCU

Bak işte bu denge çok önemli orayı görmedin. Tabi görmedim. Parıl parıl parlıyorsun ama sakın alev alma bu yorumu ay burcu aslan olanlar da dinlesinler. Neden? Çünkü her zaman söylediğim bir şey var.

Astroloji yorumlarını ay burcunuza göre dinlememelisin. Çünkü bu sizi doğrudan etkileyen bir etki değil. Biz astrologlara göre tabii ki çeşit değişebilir ama bizde öyle bir şey yok. Yükseleninize yükseleninizde bilmiyorsanız burcunuza göre güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz.

Ama eğer ki sizin ay burcunuzun olduğu burçta bir dolunay, bir yeni ay, bir tutulma varsa mutlaka dinleyin. Çünkü mesela benim Ay’ım aslan ben şimdi yeni ay dönüşüme giriyorum. Bu yorumlar beni de çok ilgilendiriyor.

Çünkü benim doğduğum zaman ki Dolunay’a benzer bir Dolunay deneyimliyorum. Dolayısıyla ay burca aslan olanlarda yükseleni özellikle tabi ki birinci sırada ve güneş burcu aslan olanlarda beni dinlesin bu günlerde. Hayatınızla ve kendinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz.

Aynı zamanda kadınlarla, kadın figürlerle, anneye, abla arkadaş işte eş, dost, kadın figürlerle ilgili konuların ve tartışmaların ya da önemli mevzuların içinde yer alabilirsiniz. Hayatınızda değer verdiğiniz, önem verdiğiniz veya önem vermek zorunda olduğunuz mesela işte kardeşinizi belki anlaşamıyorsunuzdur.

Ama kan bağınız olduğu için özellikle kadın figürlerle ilgili ve ailenizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizle dış görüşünüzle alakalı yenilenme değişim böyle tutkusu artabilir, kendi yenilemeyin, kendimi değiştirmeliyim.

Biraz kendime bakmalıyım gibi böyle bir güdülenme içerisinde olabilirsiniz. Ne demiştik hani ikram ve Celal aynı anda hükmediyor. Hem içinde bolluk bereket ışıltı parıltı, özgüven barındıran hem de maalesef bazen ego gereksiz, liderlik, baskıcılık, otorite, kurma arzusu, kontrolcülük barındıran bir enerji altındayız.

Dolayısıyla bu 2 konuyu bu konuları dengelersek çok iyi olur. İnsanın en büyük hatası zaten özgüvenle egosu. Arasındaki farkı yüksek ego arasındaki farkı ayırt edememesi oluyor. Özgüven hepimize lazım.

Ben bunu yapabilirim inşallah niye yapmayayım ki bu özgüven ama ben harikayım. Ben mükemmelim. Sen bana bunu yapamazsın veya işte liderlik, baskıcılık, bu ego işte bunun ikisi arasındaki ayrımı. Sizler bu ara çok doğru yapmalısınız.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte sizin için önemli tanışmalar önemli, konuşmalar önemli gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda bitişler ve başlangıçlar evresinde olabilirsiniz. Yeni kararlarla, yeni duyurularla, yeni haberlerle ortaya sahneye çıkabilirsiniz.

Sevgili aslanlar lütfen bu aralar kalp sağlığınıza en başta kalbinizi incitmemeye, kalp kırmamaya ve kalbinizi kırdırmamaya da çok dikkat edin. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte pasaport vize işlemleri, eğitimler, seyahatler, öğrenciler için hoca öğrenci ilişkileri birazcık kritik geçebilir.

Konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızda birlikte çalıştığınız insanlarla da tartışmalara çok açık görünüyorsunuz. Bu konuda da dikkat edin ama gönül dolusu bir aşk gönül dolusu bir sevgi gönül dolusu bir başarı sizi bulabilir.

Dediğim gibi pırıl pırıl parlıyorsun ama alev alman da mümkün olabilir. Çok dikkatli olman lazım. Özellikle 28 - 29 Ocak’ta bolluk bereket, kapıların, iş kapın, kariyer kapın maşallah ardına kadar açık, bunu da hatırlatmak isterim.



Ya Selam esmaları.

BAŞAK BURCU

En başta aşktan yana çok güzel gelişmeler bekliyorum sizden ama hemen değil. Özellikle yükselen burcunuz başaksa bu yorum sizin için en fazla geçerli zaten. Böyle bir takım arkanızdan dedikodular dönebilir. Bir takım öyle duyumlar alabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi çok huzurlu hissetmeyebilirsiniz.

Dinlenmeye çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Birazcık böyle öz güvenli olmaya çalışırken güveninizi toparlamanız çok kolay olmayabilir. Başak burçları için bugün itibariyle birazcık geri çekilme, zaman ta ki pazara kadar çok böyle ortamların sohbetleri münakaşaların içinde olmamaya çalışın.

Bak özellikle ikaz ediyorum bugünden itibaren bugün perşembe cuma cumartesi. Kesinlikle ortadan bir kaybolur. Şöyle bir çekilin çok güvendiğiniz çok sevdiğiniz aile bireylerinizi hariç tutuyorum ama kendinizi yüzünüzü biraz özletin, insanlara yorum yapmayın. Sizden tavsiye istemeyenlere tavsiye vermeye çalışmayın.

Bırakın onlar kendileri size gelip o tavsiyeyi sizden rica etsinler, o noktaya kadar. Bekleyin ondan sonra ne olacak peki ay başak burcuna geçecek ve pazar günü itibariyle Venüs üçgeninde sizin lehinize çalışmaya başlayacak.

Sanki şey gibi düşün kuş kullanacak, belki biraz üzülecek, belki ufaktan hasta olacak. Belki biraz bir şeylere kafasını takacak ama sonra onun sevincini de beraberinde taşıyor. Bu enerji hani üzüntünün arkasından gelen ferahlık gibi düşünün ya da çok kafayı taktığınız bir konuda nihayet huzura ayırabilirsiniz.

Bir kere aşktan yana çok şanslısınız. Muazzam Venüs üçgeni ayda bunu destekliyor. 28 29 ocakta teklifler alabilir. Mesela belki sevgilisini onu sevmediğini düşünüyor ya da 10'a çıkart layık olmadığını düşünüyor. Tam tersi sevgilisi, eşi seni çok seviyorum, sen bana layıksın sen benim canımsın diyebilir.

Çocuklarıyla alakalı kaygıları varsa sevdikleriyle alakalı kaygıları varsa bunlar ortadan kalkabilir. Gerçekten 28 ve 29 Ocak başak burçlar için çok verimli, çok bereketli enerjiler taşıyor.

Aşkta işte arkadaşlıkta, seyahatlerde, eğitimlerde, çocuklarla ilgili konularda evlilikle ilgili konularda muazzam şansınız yüksek önümüzdeki 10 - 15 günlük süreçte aslında başak kuşlarından da ben bir böyle bir nişan nikah hatta Mart’ı da dahil edebiliriz. Buna güzel bir haberler bekliyorum.

Gerçekten böyle bir şansınız var, kalbinizi açın sadece bu bir kaç gün normalde asla böyle şeyler pek söylemeyi sevmem yani geri çekil kimseyle görüşme kimseyle görüşme demiyorum ama şu 3 gün kendinizi biraz özletin.



Özellikle kıymetinizi bilmeyenlere bir geri çekilin. Bir sessizleşin, kendi içinizde planlarınızı yapın. Bir kendinize zaman ayırın. Mesela ne bileyim masaja gidin imkânınız varsa ne bileyim kendiniz bir duşlar alın. Uzun süre bir yağlarınızı sürünün kendinizle ilgilenin. Tavsiyem bu size en önemlisi?

Ya Hafiz, Ya Rahman esmaları.

TERAZİ BURCU

Teraziye sevindim, şu an oynama geldi çünkü niye terazinin 11 yerinde bir aslan dolunayı var. Cinselliği abartılan beşinci evinde güneş bir kere terazilerin önümüzdeki 15 günü bir kutlamayla geçebilir.

Evlilik teklifi alabilir. Parmağında yüzükler kolunda takılabilir veya kendisi sevdiğine yüzükler takıp evlilik teklif edebilir. Süper bir takım düğünlerin, derneklerin, kutlamaların içerisinde yer alabilir.

Sosyal çevresiyle alakalı konularda güzel gelişmeler yaşayabilir. Arkadaşlarının sevinciyle kendisi daha çok sevinebilir. Bu aralar düğün, dernek, davet gibi şeyler olursa lütfen evde durmayın. Zaten çok seversiniz. Evde durmayın. Sanki giyinin, süslenin, kuşanın, terliklerinizi, şeylerinizi güzel, güzel pomponlarınızı takın gidin o davetlerde görünün.

Çünkü aşk size buralardan gelebilir. Mesela yalnızım aman kim bana teklif edecek diyorsanız önümüzdeki 15 gün davetlere kutlamalara sıcak bakmanız gerekiyor gerçekten. Lütfen bunu yapın. Davetler, kutlamalar işte sizi çağrılan yerlere gidin.

Bu arada bebek haberleri bebek kutlamaları da olabilir. Çocuklarının bir sevincinden dolayı bir kutlamaları da olabilir. Bir sevinç, bir mutluluk ve bir yükseliş yaşama ihtimali son derece yüksek.

Çok hayal ettikleri, çok istedikleri bir şey olduğu için de çok sevinebilirler bu arada. 28 - 29 Ocakta ise hani bu aşk, dostluklar, her şey maşallah çok güzel gidiyor. Bir de bu arada bir insana yarayan bir şey vardır.

Bazı sert açılar bile bazı boşları yarıyor ya teraziye bu da ondan yarıyor işte çok istediği bir şeyi hayata geçirebilir ve çok güzel teklifler alabilir veya güçlü bir böyle destekle karşılaşabilir. Terazi ama işte 28 - 29 Ocak’ta da bitmiyor.

Tabi iş ve sağlık konularında bir iyileşme ve bir başarı elde edebilir. Yani mesela işte sağlık sorunu varsa bundan iyileşme görebilir iş arıyorsa iş bulabilir. Aileden bir beklentisi varsa bunu alabilir.

Miras özellikle mal bekliyorsanız hakkınız olan bir şey varsa aile içinde hakkınız yeniyorsa veya aile büyüklerinizle aranızda bir tartışma varsa bununla alakalı da güzel gelişmeler olabilir. Alım satım, mülk edinme, iş ve sağlık konularında ve aile içi problemleri düzenlemek için de 28 - 29 Ocak çok verimli gözüküyor.

Yani kutlamalarınız var. Sizi olumsuz etkileyen pek bir şey yok. Sadece dediğim gibi hepimize yapılan o genel uyarılar var ya onlara da dikkat edin. Çünkü abartılardan kaçınmamız gereken bir süreçten geçiyoruz.

AKREP BURCU

Akreplerin en çok sevdiğim huyunu söyleyeyim. Çok çalışkanlar. Ben bugüne kadar tembel bir akrebe denk gelmedim hiç. Özellikle yükselen akrepler sanki çalışmak için dünyaya gelmiş gibi hareket ediyorlar. Çok çalışkanlar. Onların bu huyunu çok seviyorum.

Bir iş yerinde genel olarak yatmayan tipler tabii ki haritalarında çoğu ağır başla etkiler almıyorlarsa çok çalışkanlar ve onlar için şunu çok iyi biliyorlar, duyguları çok önemli. Evet ama biliyorlar ki eğer hayatta saygın bir yer edinmezlerse kimse de onlar ellerinden tutup bir yere getirmeyecek.

O yüzden kariyerlerine de çok fazla önem veriyorlar ve genellikle ünlü olmaya, başarılı olmaya, lider olmaya da çok yatkınlar çünkü. Tepe noktaları aslan yani yükselen akrepseniz veya güneşiniz akrepse size muhalefet eden enerji aslan veya tepenizde bulunan enerji aslan olduğu için siz gerçekten parlamaya ünlenmeye işinizde liderlik etmeye de çok yatkınsınız.

İşte tam bu aslan dolunayında iş hayatınızda kariyer hayatınızda bir sonlanma yaşanabilir ama bu sonlanmayı illaki kötü olarak düşünmeyin. Artık bu iş bana hizmet etmiyor veya seninle artık ortak çalışmayacağım ve artık ben bu işi değil başka bir işi yapacağım gibi kararlar verebilirsiniz.

Özellikle hiç işiniz yoksa ve iş peşindeyseniz gerçekten liderlik edip yöneteceğiniz bir ortamda iş sahibi olabilirsiniz. Önümüzdeki 15 günlük süreçte aile bireyleriniz, anneniz ve babanız sizin için çok daha önemli olabilir. Bu nasıl evliler için kayınvalide kayınpeder de dahil olabilir?

Dolayısıyla patronlar aile büyükleriyle biraz daha çok uğraşacağınız bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bir duyuruyla, bir reklamla, bir tanıtımla da kendinizi çok güzel parlatabilirsiniz. Bir açıklamalarınız olabilir, topluma karşı işte ben artık bu işi yapacağım veya şöyle bir yoldan ilerleyeceğim bir takım törenlerin içerisinde yer alabilirsiniz.

Duyuruların ve yine bir markalaşma sürecinin içerisinde yer alabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten şanslı gözüküyorsunuz ama 28 - 29 Ocak’ta şansınız ikiye katlanıyor. Hafta başında ve ortasında partnerinizle ya da ortağınızda çok gerildiyseniz ailenizle çok gerildiyseniz hafta sonunda pazar gününden itibaren o gerilim enerjisi yerini sevgi ve barış enerjisine bırakacak.

Yollar, seyahatler, ikili ilişkilerle ilgili konular yakın çevre iletişimi hepsinde bir iyileşme ve güç kuvvet birliği görebilirsiniz. Zor bir zamandan geçiyorsanız, eşinizi, dostunuzu, sevdiğinizi yanınıza çok daha güçlü ve sıkı bir şekilde görme ihtimaliniz de son derece yüksek sevgili akrepler.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar bu Dolunay yay burçları içinde güzel bir yerde bir kere eğer birinin canını yakmadıysanız, haksız bir olayın içine düşmediyseniz veya bir hukuki olarak korkacağınız olay yoksa bu da olay size kesinlikle çok iyi gelecek kimlere kötü gelebilir?

Aynen saydığım gibi birine haksızlık yaptıysa veya birinin hakkını aldıysa veya hukuki olarak hukuk önünde, devlet önünde onu suçlu duruma düşürecek bir açığı varsa dikkat etsin. Hani bu az bir azınlıktır muhakkak ama yine de ikaz etmek isterim.

Neden dikkat etsin? Çünkü hukuki konularda bir tamamlanma yaşayabilir. Bu sert bir tamamlanma olabilir. İletişim konusunda bir hata yapabilir. Bu ona sert dönebilir. Bunun dışında yaylar gezme konusunda yeni yerler, keşfetme konusunda seyahatler yapmak konusunda pasaport vize işlemleri, yabancı yerlere yerleşmek, farklı bir şehre geçmek, farklı bir kültüre adapte olmak konusunda önünüz açılıyor ve çok şanslı gözüküyorsun.

Zaten en sevdiğiniz şey yazın da Venüs aslanda Retro’ydu, ileri geri derken gezdiğiniz gezdiniz, eve gelmediniz yaylar hepinizi takip ettim, hiçbiriniz eve girmediniz, bütün arkadaşlarım yayların hepsi traveller yani sürekli seyahatte.

Önümüzdeki 15 gün boyunca bol bol gezebilirsiniz, geziyorlar, süper gezemiyorum diyenler yeni bilgiler edinebilirler. Felsefi konulara ilahi konulara daha üst düzey bilgilere açık olabilirler. Alacağınız bir eğitim sizi çok güzel parlatabilir.

Bakın bugünlerde çok istiyorum, bunu alayım dediniz. Bir eğitim varsa hemen harekete geçin. Özellikle ne zaman harekete geçin? Bugün harekete geçebiliyorsanız bugün geçin geçemiyorsanız bir sonraki haftanın başını pazartesi gününü değerlendirir.

Çünkü neden sizin için gerçekten bu aralar aldığınız eğitimlerin kariyerinize parlayışınıza, başarınıza ve bereketinize çok katkı olacağı bir süreçten geçiyorsunuz? Ayrıca başvurular yapmanız gerekiyorsa bir resmi işlemleriniz varsa bir şeyler yazmanız, çizmeniz göndermeniz, posta etmeniz gerekiyorsa kendinizi savunup müdafaa etmeniz gerekiyorsa da bu fırsatı sakın kaçırmayın.

Kesinlikle seyahatler, yollar, fikir edinmek, yeni gelişmeler açısından çok şanslısınız. Çok merak ettiğiniz soruların cevabını alabilirsiniz. Bu arada dini ilahi yolculuklar da yapabilirler. Hani kendi inancına göre herkes kendisine nasıl hani gitmek istediği görmek istediği dini mesela bizim dinimize göre işte umreye gitmek veya işte başka dinlerde bilemiyorum.

Hani onların kutsal mekanları neyse oraları gezmek dolayısıyla inancınıza göre kutsal yolculuklar da yapabilirsiniz. Bu yolculukları illa bedenen düşünmeyin. Manevi yolculuklarınız da olabilir ve bu aralar rüyalarınız enteresan olabilir.

Rehber olabilir, yol gösterici de olabilir, bunu da söylemekte yarar var. Kendinizi böyle bir içsel ruhsal olarak şifalandırın diye söyleyeyim. Aşktan yana da şans veriyor, fiziksel parlayış olarak da şans veriyor, dış görünüşünüze değişim yapmak için de şans veriyor.

Hepsinden yana gayet şanslısınız bu aralar tabi birazcık iş yerinde çalıştığınız otorite pozisyonunda kişilerle filan ya da yabancı menşeli bir yerde çalışıyorsanız, orada birlikte bulunduğunuz kişilerle çok tartışmalara girmemeye çalışın. Bir bu konuda uyaracağım.

Onun dışında gayet güzel gözüküyor. 28 - 29 Ocak’ta hem maddi konularda hem kariyerle alakalı konularda hem de parayla ilgili konularda harika bir fırsat sizi bekliyor olabilir. Ger Cidden çok istediğiniz bir miras işten alacağınız bir tazminat, hak ettiğiniz bir maaş ya da para size gelebilir. Sevgili yaylar bunu da söyleyeyim.

Aşktan yana şanslılar mı? Evet, çünkü dolunay onları olumlu etkiliyor. Güneşi yaysa güneşine üçgen yükseleni yaysa yükselenine üçgen ve ya işte özellikle hava ateş aksında bir şeyleri olanların daha çok olumlu etkilendiği bir süreç olduğu için hem kendini yenileyebilir.

Hem aşk hayatında güzel gelişmeler yaşayabilir, sevdiklerini alıp tatillere gidebilir, gezebilir lütfen ufkunuzu, zihninizi hep pozitifte tutun çünkü tam pozitif olmanız gereken ve onun da size geldiği bir zaman diliminden geçiyorsunuz.

OĞLAK BURCU

Venüs bir burca geldiği zaman o burcun mensuplarını parlatıyor. Harika bir aşk hayatında başarı getiriyor. Kendini daha bir iyi hissetmesini sağlıyor ve Jüpiter’de boğa burcunda olduğu için oğlak burcu ile boğa burcu arasında böyle bir güçlü etkileşim oluyor.

Bu da onlara hem aşk hayatlarında parlamak hem dış görünüşleriyle alakalı güzelleşmek, daha yakışıklı olmak, kendine bakmak hem maddi konularda şans ve fırsatlarla karşılaşmak için destekliyor.

Jüpiter zaten şans gezegeni şans gezegenini şans evlerinde bak şans gezegenin şans evlerinde ve üstelik de burçlarındaki Venüs’le çok güzel bir kontağı var. Dolayısıyla özellikle 28 - 29 Ocak’ta ayında buraya yerleşmesi ile birlikte başta uluslararası bir işi olanlar, resmi iş ve işlemleri olanlar duyurusu ilanı, reklamı olanlar, eğitimle alakalı konuları olanlar, hukuk, yolculuk konuları olanlar, bu alaka bu konularla alakalı işi olan bütün oğlaklar için bir kere şans ve fırsatlar cepte.

Bunun dışında çocuk sahibi olmak, hamilelik bebek haberleri. Aşık olmak, ilişkiler, nişan, nikah kutlamalar, bunların hepsiyle alakalı şanslar. Üçüncü olarak da dış görünüşlerinde yenilenme, saç, imaj, giyim, kuşam, maddi olarak ferahlama kendilerini değiştirme veya işte daha bir imaj yenileme, bolluk, bereket, aşk anlamında çok şanslı bir süreçten geçtiklerini söyleyebiliriz.

Yani o uzun zamandır bekledikleri iyileşme hali 28 ve 29 Ocak’la birlikte beraberinde gelebilir. Fakat aslan burcundaki dolunayda birazcık kritik bir noktada oluyor. Sekizinci evde yaşanan gök olayları, doğuma hazır olmak, yeni bir evreye geçmek, bazen gerçekten doğum yapmak, tam bunlarla ilgili şeylerde yaşayabilirler.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte mesela doğum vakti gelen olanaklar veya bir ameliyat, bir sağlık sorunu ertelenmiş bir konunun tekrar gündeme gelmesi, bunu kötü olarak düşünmeyin.

Mesela işte bir apandist probleminiz var, hiç takmıyorsunuz bu artık hani gel bir müdahale edelim, gelebilir veya bademcikleriniz çok kötü durumda. Bununla alakalı bir tedaviye başlayabiliriz. Aklınıza hemen kötü şeyler gelmesin fakat oğlaklar bu ara en çok kalbinize kalp ritminize dolaşım sorunlarına dikkat etmeniz lazım.



Aslan, burcundaki dolunay sekizinci evde sizi bu konularda da uyarmam gerekiyor. Yani dolaşım kalp mesela baktığınız bir sıkıntı hissediyorsunuz. Biz sıcaklık bir ritim bozukluğu, bunları ihmal etmemenizde yarar var.

Özellikle bu 15 gün çok böyle sağlıklı beslenin ağır gelen tansiyonu vücudun dengesini birden bozan yiyeceklerden kaçının. Halihazırda kilo vermeniz gerekiyorsa bir sağlık sorunu yaşıyorsanız da lütfen ayın başak burcuna geçmesiyle birlikte yani 28 - 29 Ocak’la birlikte harekete geçin ve artık hayatınıza sağlıklı beslenme, sağlıkla alakalı konuları yerleştirin.

Bu konuyu lütfen özellikle size hatırlatıyorum ama. Gerçekten aşk, başarı, çocuk sahibi olmak, kutlamalar yapmak, genel şans anlamında muazzam şanslısınız. Yani 28 - 29 Ocak’ta şansınızı konuşturun.

Varsa bir yapmak istediğiniz bir şey harekete de geçebilirsiniz diye söylemiş olayım. Aşktan yana şanslılar. Tutkulu bir dönemde olduklarını güzel bir dönemde olduklarını söyleyebilirim. Birazcık bugünlerde altın yatırım, harcama gibi konulara dikkat edin.

Sadece bu çok önemli maddi konularda akıllıca hareket etmeye bakın. Çünkü yine uyarıyorum bu ara hani bir çok kişinin eline güzel paralar geçse iş imkanları olsa bile Şubat ayı her birimiz için Mars’ın Plüton’una kavuştuğu ve ekonomik anlamda çok dikkat etmemiz gereken bir sürece işaret ediyor. Her birimiz için ekonomik anlamda çok dikkat etmemiz gereken bir sürece işaret.



Ağustos, Temmuz sonu Ağustos ayı da yine benzer şeyler olabilir ama özellikle biraz. Mayısta da benzer etkiler olabilir ama özellikle Şubat ayı ekonomik olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle siz oğlaklarda bu konuda başta geliyorsun.

KOVA BURCU

Tam olarak öyle bir zaman kovalar hayata bir uyanış içerisindeler. Kendilerine bir uyanış içerisindeler. Son zamanlarda bir şey kaçırıyormuş hissine kapılıyor olabilirler. Çok fazla hızlı koşmuş ben ne yapmışım arkamda kimleri üzmüşüm farkındalığını yaşıyor olabilirler.

Sağlık ilişkiler kariyer her alanda bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu hatırlatmak isterim. Özellikle aslan Dolunay’ı ile beraber özel hayatınıza şöyle daha derin bir bakış atabilirsiniz, bir kere yalnız olanlar için biraz egosu yüksek ama parlak alanında başarılı insanlara çekilme ihtimali çok yüksek.

Önümüzdeki 15 gün boyunca siz kolay. Parlak alanında başarılı, tutkulu ve lider vasıflı insanlara çekilebilirsiniz. Kadın erkek olmanız fark etmiyor. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkilerinizde ego ve güç çekişmeleri yapmaktan kaçınmanız lazım.

Ama gerçekten benim ilişkilerimde sorunlarım var diyorsanız şöyle bir derin bakış atarak doğru kararı verme gayretinde olmanızı tavsiye ederim. Çok mutlu bir evliliğiniz varsa veya çok mutlu bir ilişkiniz varsa lütfen ego çatışmaları ve inatlaşmalarla bu ilişkinizi bozmamaya gayret edin ve sizin için özellikle uyarım.

Önümüzdeki haftayı tamamlarken yavaş yavaş mars ta burcunuza yaklaşırken birazcık daha sakin, sabırlı hayata bir kere geliyorsunuz. Bir kere hep o pozitif bakış açınız var ya işte onu gerçek anlamda konuşturmanız gereken bir zaman diliminizden geçiyorsunuz.

Ego yarışları güç çekişmeli, liderlik gibi konular veya açık kavgalardan açık düşmanlıklardan kaçınmanızda yarar var. Bu arada kendilerine bir bakış ilişkilerine bakış atarken kendilerine de bir bakış atıp onlar da kendilerine bir takım yenilikler, yeni kararlar, yeni kariyer kararlarını gündeme gelebilirler.

Eğer biz sağlık sorunları varsa bir iş sorunları varsa bir problemleri varsa bununla alakalı. Gerçekten şifa başarı ve yükselişe çok açık görünüyorlar. Onu söyleyeyim. Yani sağlık sorununuz varsa şifalanabilirsiniz, iş probleminiz varsa şifalanabilirsiniz.

Kariyer probleminiz varsa çok güzel haberler alabilirsiniz. Başarı sizi gerçekten böyle kuşun gökyüzünü özlediği gibi özledi tam öyle bir zamandan geçiyorsunuz. Başarılarınızla adınızdan söz ettireceğiniz, yükselişe geçeceğiniz, parlayacağınız bir zaman dilimi kesinlikle böyle bir zaman diliminden geçtiğinizi hatırlayın ve kimsenin sizin umudunuzu söndürmesine de izin vermeyin.

Ama ilişkilerle ilgili bir dönüm noktası da yaşanabilir. Yani bir bitiş bir dönüşüm. Ya da yeni bir evre mesela artık hadi gel çocuk yapalım veya artık hadi gel ilişkimizi ciddi bir aşamaya geçirelim. Böyle bir kendi kendine düşünecekler.

Eskiden kalbini kırdığınız birileri varsa onlarla da yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkat edin ama sağlık şifa yenilenme zihninizi iyileştirme, doğru doktorla karşılaşma, doğru sağlık uygulamasıyla karşılaşma diyete başlamak, detoks yapmak muazzam bir zaman dilimi sizin için ve çok hakları olan bir mirası ya da parayı önümüzdeki günlerde kovalar elde edebilir.



Özel hayatları düzende mi onu soruyorum. Bir önce soruyorum. Sonra geçen yazdan beri yaşadıklarını bir düşünsünler. Beni süreç oraya girdi, aslan burcundan ve onlara ilişkileri ortak işleriyle alakalı çok yeni bir bakış açısı kazandırdı. Gerçekten çok iyi bir ilişkiniz varsa da artık eşinize yeni bir aşamaya.

Mesela eşinizin bir iş hayatına dönüşüm olabilir. Çocuk yapmak istiyorsunuzdur o istemiyordur, o istiyordur. Siz istemiyorsunuzdur o artık hadi bir ilişkiniz vardır. Evlenelim artık diyordur. Siz istemiyorsunuzdur veya sizin parlayışınız yükselişiniz ya da onun kontrolsüz yükselişi belki sizi rahatsız ediyordur.

Size çok emek veriyordur ya da siz ona çok emek veriyorsunuzdur ama bir ortak noktada buluşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yani çok mutlu bir beraberliği olanlar için de eşlerinin hayatında önemli kararlar, başlangıçlar ve durumlar olabilir.

Örnek veriyorum, eşi işi bırakıp başka bir işe geçebilir. Eşi bir ortak işe başlayabilir. Eşinin hayatında kendisiyle alakalı bir görevi bir sorumluluğu ön plana çıkabilir. Mesela sevgilisi askere gidebilir, sevgilisi yeni işe girebilir, sevgilisinin tayini çıkabilir.

Aynı şekilde eşinin de öyle tayini çıkabilir, bir yükseliş olabilir. Yani sizin ilişkinizde bir sorun. Olmazsa olmayacaksa ki olmasında eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki bir değişimi uyum süreci içerisine girebilirsiniz ve kendinizi yenileme arzunuz parlama arzunuz sizi egoist birine dönüştürmesin. Buna çok dikkat edin.

Yani yeter artık benim çektiklerim. Bundan sonra ben kendimi konuşurum gibi böyle birden egoist sıçramalar yapmamaya çalışın. Niye bu uyarı yapıyorum? Onların mayasında bu olduğundan ziyade karşı taraftan böyle bir doluna yetkisiyle birdenbire yeter artık. Ben de kendimi bundan sonra ortaya koyacağım, inatlaşmaya girmemeye çalışsınlar.



Çünkü kendilerine de yansıyan bir duygu. Ama iş, sağlık, miraslar. Para konularında 28 - 29 Ocak’ta çok güzel bir şifa alma yaşayacaklarını da düşünüyorum. Kovalar bir ay kadar çok etkilenecekler ve bir ay boyunca bu tip etkileri çok açık olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim bir ay boyunca. Ego güç çekişleri, inatlar, inatlaşmalar hayatlarında çok önemli olacak gibi görünüyor.

BALIK BURCU

Sen yeter ki kendine iyi davran, mutluluk seni takip edecektir. Aslan burcundaki donun ayda öncelikle iş hayatlarıyla ilgili yeni bir karar verebilirler. Bir işe başlamak, bir sağlık konusunun gündeme gelmesi, iş hayatında bir yenilik yapmak. Bunlar olumlu tarafları.

Fakat iş hayatlarında bir takım güç, kontrol, liderlik, öfke nöbetleri veya iş hayatlarında özellikle birlikte çalıştıkları insanlarla uyum yaşama problemi de yaşıyor olabilirler. Benim balıklara şey iş yeri değiştirebilir, işini taşıyabilir, ofisini değiştirebilir, işçi alışanlarını değiştirebilir, yeni çalışanlarla anlaşmaya çalışabilir, iş hayatında önemli radikal, güçlü değişimler olacağını söyleyebilirim.

Bu arada bazıları eğer işi bıraktıysa işten ayrıldıysa ruhsal olarak kendini kötü hissediyor olabilir. Ben benim balıklara şöyle bir tavsiyem olacak, sevgili balıklar sizden rica ediyorum. Şimdi Şubat ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şubat ayı sizin için birazcık psikolojik olarak çok takıntı yaptığınız bir ay olabilir.

Yani bazı şeylerin etkisini çok güçlü bir şekilde içinizde hissediyor olabilirsiniz ve geçmişe takıntı yapmak bir şeyleri böyle umutsuzlukla düşünmek, umutsuz olmak size iyi gelmeyecektir.

Eğer mutlu olmak istiyorsanız huzurlu olmak istiyorsanız lütfen önce kendinizde bir derin kazı çalışması yapın. Bu çok önemli derin kazı çalışması ne demek? Ben ne yaptım, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu hayatı nasıl düzenleyebilirim? Bana beni üzenleri bana üstenleri beni hayata küstürenleri nasıl ayıklayabilirim? Hayatımı nasıl bir çeki düzen verebilirim? Sağlığıma nasıl bir çeki düzen verebilirim?

En önemli çalışmayı kendi içinizde yapmanız gerekiyor. Bu süreçte alanında uzman psikologlardan, doktorlardan veya size yardım edebileceğiniz, düşündüğünüz insanlardan da destek almayı ihmal etmeyin.

Çünkü kendi içinde derin bir yalnızlık, kuşku ve kaygı yaşama ihtimali olabilir. Dolayısıyla tam böyle destek almanın kendinize doğru bir yolculuk yapmanın zamanı ve insan gerçekten önce sevmeye, kendisinden başlamalı, kendisini sevme kendisini övmek anlamında değil, kendisine saygısı olmak, değer vermek, bedenine saygısı olmak, değer vermek, uyku düzenini, beslenmesini ayarlamak ve kendine özen göstermek, bunlarla başlamanız önemli.

İş hayatınız ve sağlığınızı birinci Plan almanızı rica edeceğim ve güzel haber, 28 - 29 Ocak’ta Venüs’ün, Jüpiter’in ve Ay’ın öyle bir desteğini alıyorsunuz ki, sevdiğinizle buluşmak eşinizle hasretler gidermek sanki yıllardır beklediğiniz ödülleri almak gerçekten çok şanslısınız.

Bu şansın çoğunuzu bulacağına çok inanıyorum. Mesela işte beklediği teklif gelebilir, onun da evlenebilir, nişanlanabilir, teklif alabilir, teklif edebilir, çiçekler gelebilir, mutlu olacağı şeyler yaşayabilir.

Neden yana dostluklarıyla alakalı barışmalar, kucaklaşmalar, hediyeleşmeler yaşayabilir, umutlarıyla alakalı, beklentileriyle alakalı güzel haberler alabilir 28 - 29 ocakta açılmak istediğiniz biri varsa açılabilirsiniz mesela ya da işte yapmak istediğiniz bir teklif varsa yapabilirsiniz.

Partiler, kutlamalar, organizasyonlar, çocuklar, aşk hayatı, ilişkiler, ortak işler bir işi başarıyla tamamlama konusunda kesinlikle balık uçları çok şanslı, barışçıl bir enerji var. Sizi üzen bir durum varsa biriyle barış imzalamak, barış sağlamak istiyorsanız bu tarihlerde de gerçekten çok fayda görebilirsiniz.

Şu da olabilir, belki çok üzüldüğünüz bir konu var. Şu anda kafanızda çok kurcalayan Dolunay en etkisi ile bu durum büyüyebilir. Lütfen bugün yarın ve bir sonraki gün sağlığınıza, tansiyonunuza, huzurunuza beslenmenize dikkat edin ve bilin ki her ne problem yaşıyorsanız her neyi kafanıza çok takıyorsanız iç dünyanızda neye huzursuz oluyorsanız hafta sonuyla beraber bu etki daha almaya başlıyor.

Yeni haftaya daha umutlu, daha şanslı ve daha başarılı başlayacağınızı düşünüyorum. Gök konumlarından dolayı çok bereketli bir süreçte balıklar da.

Mesela uykusuz kalıyorsa saatler boyu yanlış besleniyorsa kafasına olmayacak şeylere çok takıp kendini harap ediyorsa kalbini ağır gelebilir. Bunlar bunu sakın yapmasın ve eğer gerçekten bakın insan her şeyi kendi başına çözemez.

Her şeyinde bir uzmanı var, bir destekçisi var değil mi? Doğru her şeyi ben kendi içimde yaşarım diye düşünmesinler. Veya iş hayatında bir sorununuz var. Çalışanınızla bir sorununuz var. Sağlığınızla ilgili bir sorununuz var.

Bunu kendi başınıza çözmeye çalışmayın. Bu konuda uzmanlığına inandığınız insanlardan destek almanın tam zamanı. Mesela iş bulamıyorsunuz. Ne zamandır bu iş konusunda kariyer konusunda uzman olan insanlarla görüşün.

Ben bunları bunları yaptım ama iş hayatında bir türlü istediğim noktaya gelemedim. Ne yapabilirim veya işte iş arkadaşınız sizi çok rahatsız ediyor, mobbing yapıyor veya bir arkadaşınız size çok büyük mobbing yapıyor, liderlik taslıyor, bu konuda nasıl destek alabilirim? Birazcık desteğe ihtiyacınız var. O aradığınız desteği de bulacaksınız ama bu 3 gün kendinize sakın eziyet etmeyin sakın.



Ya Selam, Ya Şafi de derseniz hem esenlik hem ferahlık hem sağlık anlamında iyi gelir.



Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.