25 Oca 2024 - 16:53- Spor G:

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Trendyol Süper Lig 22. Hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor bugün evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Peki Ç.Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Doğukan Demirci
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Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede? mask
Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?
Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?
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Trendyol Süper Lig 22. Haftasında Çaykur Rizespor, evinde Çaykur Didi Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Trabzonspor hedeflerini sürdürüyor

Süper Lig'de 37 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor karşısına çıkacak ve Beşiktaş ile olan puan farkını açmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor ve Rizespor maçını kazanarak 3. sıradaki yerini korumayı planlıyor.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yanı sıra yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, Rizespor maçında forma giymeyecekler. Ayrıca sakatlıkları devam eden Denswil ve Orsic de takımdan uzak.
Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Geçmiş karşılaşmalarda Trabzonspor üstün

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor, 27 galibiyet elde ederken, 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rizespor ise sadece 7 kez galip gelebildi. Toplamda Trabzonspor 89 gol atarken, Rizespor ise 39 golle karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Rizespor'un ilk yarı zaferi

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Çaykur Rizespor, 3-2'lik skorla kazandı. Ancak Trabzonspor, bu kez rövanş için sahada olacak ve puan kaybına tahammülü yok.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Hakem Ümit Öztürk Düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Trabzonspor müsabakasını yönetecek hakem Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çimen yapacak.

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25 Oca 2024 - 16:53 Rize- Spor

Mahreç  Doğukan Demirci

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