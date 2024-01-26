SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacak 27 – 28 – 29 Ocak 2024

İşte Bolu 27 – 28 - 29 Ocak 2024 elektrik kesintileri listesi:
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56159
|BOLU
|GÖYNÜK
|ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ
|ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, KOZCAGIZ KÖYÜ
|27.01.2024
|10:00
|17:00
|56161
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|27.01.2024
|10:00
|17:00
|56162
|BOLU
|MERKEZ
|ÖMERLER, ÖMERLER MERKEZ
|ABANT YOLU, ÖMERLER, ÖMERLER ABANT YOLU ÜZERİ, ÖMERLER KÖY YOLU
|27.01.2024
|09:00
|15:30
|56167
|BOLU
|GÖYNÜK
|AŞAĞI, AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA, ÇAYKÖY, ELMACILAR, HALLAR, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU, HİMMETOĞLU MERKEZ, KARACASU FATİH, KARISIKLAR, N KENDISI, OVABOYU, PELİTCİK, YESILOVA MAHALLESI, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ
|AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇAYKÖY KÖY YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MİLLİ PARKI, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, İsimsiz56, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, KUYUPINAR KÖYÜ YOLU, OVABOYU MAHALLESI YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, YESILOVA MAHALLESI YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU
|29.01.2024
|09:00
|17:00
|56222
|BOLU
|MERKEZ
|YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU
|712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3.
|28.01.2024
|09:30
|17:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.