Trendyol 1.Lig’de Boluspor kulübünden Ozan Evrim Özenç’den gelen icra açıklaması

Boluspor Kulübü'nün mali sorunları ve eski başkanların temliklerle yarattığı sorunlar hakkında son gelişmeler. Kulüp yönetimi kararlılıkla çözüm arayışında.

Boluspor kulübünden açıklama

Kulübümüz, bilindiği üzere Trendyol 1. Lig’de çoğu kulübün olduğu gibi çok zor maddi şartlar altında mücadele etmektedir. Göreve geldiğimiz 28 Mayıs 2022 tarihinden bugüne kadarki geçen süreçte eski Başkanların temliklerinin ödemeleri, eski futbolcuların ve eski personellerin ödemeleri gibi benzeri birçok mali sorun ile mücadele etmekteyiz. Dolayısıyla, bugünü ve yarını düşünerek Kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele etmemiz gerekirken, maalesef eski Başkanların yarattığı borç yükü ile mücadele etmek zorunda kalmış bulunmaktayız.

Gelirleri kendine temlik eden başkanlar

Kendi alacaklarını tahsil etmek uğruna, Kulübümüzün tüm gelirlerini görevden ayrılmadan önce kendilerine temlik eden eski Başkanlarımız, bu hassasiyetlerini, kendi dönemlerinde Kulübümüzü altına soktukları büyük borç yükünden kurtarmak adına göstermemişlerdir. Kulübümüzü mali olarak aydınlığa taşımak adına çaba sarf ederken, her yeni gün plan ve programımızda olmayan eski dönemlerden kalan borçlar ile karşı karşıya kalmaktayız.

Bardağı taşıran son damla

Bugüne kadar Boluspor’un menfaatleri gereği bu ve benzer konularda hiçbir açıklama yapılmadı, ancak bugün Eski Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı’nın döneminde Boluspor forması giyen kaleci Ozan Evrim Özenç (2019-2020)’in Kulübümüz tesislerine haciz memurlarını göndermek suretiyle Boluspor’un kupalarına, takım otobüsüne ve araçlarına yapmış olduğu haciz işlemi bardağı taşıran son damla olmuştur.

“Tüm gayreti ilk günkü inanç ile göstereceğiz”

Unutulmasın ki, bizler, mevcut yönetim kurulumuz olarak, tüm bu zorluklara rağmen, Kulübümüzü yaşatmak ve hak ettiği yerlere taşımak adına elimizden gelen tüm gayreti ilk günkü inanç ile göstermekten geri durmayacağız.

Bu durumdan üzüntü dahi duymayan eski başkanlar

Ancak, bugüne kadar elini taşın altına koymayarak, yüklü sözleşmeler ve faiz yükü ile Kulübümüzü büyük bir borç bataklığına sürükleyen ve Boluspor Kulübü’nü düşürdüğü bu durumdan üzüntü dahi duymayan eski Başkanların sessizliğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.