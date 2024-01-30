Nissan Qashqai 2024 fiyatlarıyla göz dolduruyor

Yenilenen Tasarım ve Benzersiz Özellikler

Yenilenen tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle Nissan Qashqai, dikkatleri üzerine çekiyor. Aracın 158 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motoru, sürücülere etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motor, manuel şanzımanla mükemmel bir uyum içinde çalışarak hem yakıt ekonomisi hem de sürüş keyfi açısından dengeli bir performans sunuyor.

Geniş ve Kullanışlı Bagaj Hacmi

Qashqai'nin 452 litrelik geniş bagaj hacmi, aileler ve seyahat severler için ideal bir tercih haline getiriyor. Tatil valizleri, spor malzemeleri veya günlük alışverişler, Qashqai'nin büyük bagaj alanında rahatlıkla taşınabilir.

Lüks ve Konforlu İç Mekan

Nissan Qashqai'nin iç mekanı, yolcular için geniş ve lüks bir atmosfer sunuyor. Kaliteli malzemelerle tasarlanmış iç mekan, modern tasarım çizgileri ve işçilikteki özeniyle göz dolduruyor.

Üstün Performans ve Yakıt Verimliliği

158 beygirlik motoru, şehir içi ve şehir dışı kullanım için yeterli güç sunarken, manuel şanzıman seçeneği sürücülere daha kontrollü bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca, bu motorun sunduğu yakıt verimliliği, uzun yolculuklarda da kullanıcılarına ekonomik bir avantaj sunuyor.

Cazip Fiyatlandırma

Nissan Qashqai, C- SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyatla sunuluyor. 1.483.100 TL'den başlayan fiyatlar, bu segmentte araç arayan tüketiciler için çekici bir alternatif oluşturuyor.

Qashqai, güvenlikten konfora, multimedya sistemlerinden sürüş destek sistemlerine kadar birçok modern teknolojiyi içeriyor. Bu, sürücülere güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Nissan Qashqai Ocak Ayı Fiyat Listesi

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - Fiyatı: 1.483.100 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna - Fiyatı: 1.558.400 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - Fiyatı: 1.679.300 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - Fiyatı: 1.808.000 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 - Fiyatı: 1.840.300 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - Fiyatı: 2.004.200 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 - Fiyatı: 2.054.600 TL