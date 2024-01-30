Nissan Qashqai 2024 fiyatlarıyla göz dolduruyor

Yenilenen Tasarım ve Benzersiz Özellikler
Yenilenen tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle Nissan Qashqai, dikkatleri üzerine çekiyor. Aracın 158 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motoru, sürücülere etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motor, manuel şanzımanla mükemmel bir uyum içinde çalışarak hem yakıt ekonomisi hem de sürüş keyfi açısından dengeli bir performans sunuyor.
Geniş ve Kullanışlı Bagaj Hacmi
Qashqai'nin 452 litrelik geniş bagaj hacmi, aileler ve seyahat severler için ideal bir tercih haline getiriyor. Tatil valizleri, spor malzemeleri veya günlük alışverişler, Qashqai'nin büyük bagaj alanında rahatlıkla taşınabilir.
Lüks ve Konforlu İç Mekan
Nissan Qashqai'nin iç mekanı, yolcular için geniş ve lüks bir atmosfer sunuyor. Kaliteli malzemelerle tasarlanmış iç mekan, modern tasarım çizgileri ve işçilikteki özeniyle göz dolduruyor.
Üstün Performans ve Yakıt Verimliliği
158 beygirlik motoru, şehir içi ve şehir dışı kullanım için yeterli güç sunarken, manuel şanzıman seçeneği sürücülere daha kontrollü bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca, bu motorun sunduğu yakıt verimliliği, uzun yolculuklarda da kullanıcılarına ekonomik bir avantaj sunuyor.
Cazip Fiyatlandırma
Nissan Qashqai, C- SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyatla sunuluyor. 1.483.100 TL'den başlayan fiyatlar, bu segmentte araç arayan tüketiciler için çekici bir alternatif oluşturuyor.
Zengin Donanım
Qashqai, güvenlikten konfora, multimedya sistemlerinden sürüş destek sistemlerine kadar birçok modern teknolojiyi içeriyor. Bu, sürücülere güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.
Nissan Qashqai Ocak Ayı Fiyat Listesi
1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - Fiyatı: 1.483.100 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna - Fiyatı: 1.558.400 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - Fiyatı: 1.679.300 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - Fiyatı: 1.808.000 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 - Fiyatı: 1.840.300 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - Fiyatı: 2.004.200 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 - Fiyatı: 2.054.600 TL
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.