Bolu Dağı'nda kışa hazır mısınız?

Bölge illerinde hava durumu
Bolu ve çevre illerinde de hava durumu zorlayıcı olacak. Ankara'da hafif kar, İstanbul ve Kocaeli'de yağmur, Sakarya ve Düzce'de yağış beklenirken, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Bilecik'te kar yağışı ve bulutlu hava öngörülüyor.
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ve sis tehlikesi
Bolu Dağı'nda şu anda -1 derece ile sisli bir hava hâkim. Görüş mesafesi ciddi şekilde azalarak 23-30 metre aralığında. Beklenen daha düşük sıcaklıklar ve buzlanma, özellikle sürücüler için büyük risk taşıyor. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki saatlerde sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Bolu Valiliği'nden kritik uyarılar
Bolu Valiliği, aşırı kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle 25-28 Ocak tarihleri arasında önemli uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların ve sürücülerin can ve mal güvenliği için kış lastiği, takoz, çekme halatı ve zincir gibi önlemleri alması büyük önem taşıyor.
Önlemler ve güvenlik çağrısı
Bolu Dağı ve çevresinde yaşanacak yoğun kış koşullarına karşı hazırlıklı olmak hayati. Vatandaşların ve sürücülerin hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri, gerekli tedbirleri almaları ve Bolu Valiliği'nin uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu zorlu kış döneminde herkesin dikkatli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.
26 Ocak 2024 Cuma hava durumu
Bolu: Sabah 3°C, Akşam 0°C ile kar yağışı etkili olacak.
Ankara: Sabah 4°C, akşam -1°C, hafif kar yağışı bekleniyor.
İstanbul: Sabah 7°C, akşam 3°C, yağmurlu bir gün geçirecek.
Kocaeli: Sabah 7°C, akşam 3°C, yağmurlu hava hakim olacak.
Sakarya: Sabah 10°C, akşam 6°C, yağmurlu bir cuma günü yaşanacak.
Düzce: Sabah 7°C, akşam 3°C, yağmur devam edecek.
Zonguldak: Sabah 8°C, akşam 5°C, yağmurlu hava sürüyor.
Bartın: Sabah 8°C, akşam 3°C, yağmurlu bir cuma.
Karabük: Sabah 4°C, akşam 1°C, karla karışık yağmurlu.
Kastamonu: Sabah 3°C, akşam -2°C, kar yağışlı.
Sinop: Sabah 12°C, akşam 6°C, yağmurlu.
Çankırı: Sabah 6°C, akşam 3°C, hafif kar yağışlı.
Bilecik: Sabah 4°C, akşam 1°C, karla karışık yağmurlu.
27 Ocak 2024 Cumartesi hava durumu
Bolu: Sabah 2°C, akşam -2°C, kar yağışı devam edecek.
Ankara: Sabah 3°C, akşam -2°C, çok bulutlu bir gün.
İstanbul: Sabah 8°C, akşam 1°C, yağmurlu hava sürüyor.
Kocaeli: Sabah 8°C, akşam 1°C, yağmurlu.
Sakarya: Sabah 11°C, akşam 4°C, yağmurlu.
Düzce: Sabah 6°C, akşam 1°C, yağmurlu.
Zonguldak: Sabah 8°C, akşam 4°C, yağmurlu.
Bartın: Sabah 7°C, akşam 3°C, yağmurlu.
Karabük: Sabah 2°C, akşam -1°C, kar yağışlı.
Kastamonu: Sabah 0°C, akşam -2°C, kar yağışlı.
Sinop: Sabah 10°C, akşam 6°C, yağmurlu.
Çankırı: Sabah 4°C, akşam -2°C, hafif kar yağışlı.
Bilecik: Sabah 4°C, akşam 0°C, yağmurlu.
28 Ocak 2024 Pazar hava durumu
Bolu: Sabah 1°C, akşam -3°C, hafif kar yağışlı.
Ankara: Sabah 3°C, akşam -2°C, çok bulutlu.
İstanbul: Sabah 5°C, akşam 3°C, hafif yağmurlu.
Kocaeli: Sabah 4°C, akşam 2°C, karla karışık yağmurlu.
Sakarya: Sabah 5°C, akşam 2°C, yağmurlu.
Düzce: Sabah 5°C, akşam 2°C, yağmurlu.
Zonguldak: Sabah 5°C, akşam 2°C, yağmurlu.
Bartın: Sabah 5°C, akşam 2°C, yağmurlu.
Karabük: Sabah 4°C, akşam -1 Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.