Anadolu'nun Sufi Mirası Nerededir?

Mengen İlçesi: Bir Mistik Mirasın Kucağında

Mengen ilçesi, doğal güzellikleriyle olduğu kadar birçok evliyanın ve erenin huzur bulduğu topraklardan biridir. Anadolu'nun derin mistik atmosferini yansıtan bu bölge, tasavvufî miraslarıyla öne çıkar.

Bu miraslardan biri de Babahızır Hazretleri'nin türbesidir. Türkmen ereni Saidi Yetkin'e ait bu türbenin tarihi, 1240-1320 yılları arasına dayanır.

Babahızır'ın Kerametleri: Efsanevi Yardımlar ve İnşa Sırları

Yerel halk arasında dilden dile dolaşan bir hikaye, Babahızır'ın efsanevi kerametlerini anlatır. İnşaat sırasında malzeme tükenen ustalar, Babahızır'a "Baba" diye seslendiklerinde, o her seferinde "Merak etme, baba hazır." diyerek istenilen malzemeyi anında temin edermiş.

Bir gün malzeme tükenince ustalar işi bırakmaya karar verir, ancak Babahızır, gece ormandan getirdiği geyiklerle keresteleri inşaat alanına taşıyarak yardım eder. Bu olay, Babahızır'a "Baba Hazır" isminin verilmesine sebep olur.

Mengen ve Hızır Kültürü: Halkın Kucakladığı Kurtarıcı

Mengen ilçesi, Anadolu'nun derin Hızır kültürünü yaşatır. Hıdırlık adı verilen yerler, Hızır'a atfedilen türbeler, makamlar ve Hıdrellez gibi gelenekler, Hızır'ın bu topraklardaki etkisini gösterir. Halk, "Kul bunalmayınca Hızır yetişmezmiş." sözüyle, Hızır'ı sıkışık zamanlarda yardıma koşan bir kurtarıcı olarak görür.

Baba Hızır Türbesi ve Ziyaretçiler: Şifa ve Bereketin Kapısı

Mengen'deki Baba Hızır Türbesi, genellikle yeni evlenen çiftler, kadınlar ve sünnet olan çocuklar tarafından ziyaret edilir. Haziran ayının son pazar gününde düzenlenen "Baba Hızır Hazretleri'ni Anma Etkinlikleri" kapsamında, türbeyi ziyaret edenlerin dertlerine şifa bulacaklarına inanılır. Türbeden alınan toprak, toprak yiyen çocuklara verildiğinde huylarından vazgeçecekleri düşünülür.

Mengen ve Baba Hızır'ın Mirası: Tarihle Yoğrulmuş Bir Varlık

Baba Hızır'ın makamından çıkan taş üzerindeki kayıta göre, Hakir Hasan tarafından 1030 tarihinde (M. 1621) bir ziyaretçi tarafından bu taşa not düşülmüştür. Baba Hızır türbesinin yanında bulunan caminin kaybolan kitabesine göre, Mimar Lütfî Ağa tarafından 1767'de inşa edilmiştir. Mengen ve Dörtdivan gibi Bolu ilçelerinde, Baba Hızır adına yapılmış cami ve türbeler bulunmaktadır.

Mirasın Sürdürülmesi: Geçmişin İzlerini Taşıyan Gelenek

Baba Hızır Türbesi ve bu kültür, Mengen'in zengin mistik mirasını yansıtan önemli bir öğedir. Halkın bu türbeye gösterdiği ilgi, her yıl düzenlenen etkinliklerle devam eder. Bu mirasın sürdürülmesi, Anadolu'nun mistik geçmişine olan bağlılığın bir ifadesidir. Baba Hızır'ın adıyla anılan yerler, onun kerametlerini ve yardımseverliğini hatırlatarak, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.