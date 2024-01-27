Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde İç Kontrol Birimi Kuruldu

İl Müdürü Esra Uzun'un başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, İç Kontrol Birimi'nin kurulması ve etkin bir şekilde işleyişi için atılacak adımlar ele alındı.

İç Kontrol Biriminin Kuruluş Süreci ve Hedefleri

Esra Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan iç kontrol birimi ile ilgili mevzuata uygun bir kurum şeması oluşturulacağını ve müdürlüğe bağlı birimlerin iş akışları ile görev tanımlarının yapılarak kurumsal bir yapı oluşturmanın amaçlandığını belirtti. Bu adımın, kurumsal süreçlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve kurum içi işleyişin birlikteliğinin devamını hedeflediğini vurguladı.

Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Standartları

Toplantıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı'nın Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümlerine vurgu yapıldı. İç kontrol sisteminin temelini oluşturan bu yasal düzenlemelerin birim çalışanlarına detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, iç kontrol birim sorumluları ve şubelerin iç kontrol birimlerinin görevleri, temel süreçler, alt süreçler, kritik kontrol noktaları ve performans göstergeleri konularında bilgilendirme yapıldı.

İdarenin Yöneticileri ve Çalışanlarının İç Kontrole Bakışı

Esra Uzun'un konuşmasında vurguladığı önemli bir konu da idarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış açısına sahip olmalarıydı. Kamu iç kontrol standartları tebliği ile belirlenen etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına uygun hareket edilmesi gerekliliği üzerinde durdu. İç kontrolün, performans esaslı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu ve görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi gerektiğini vurgulayarak, personelin performansının düzenli bir şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İç Kontrol Toplantısında İş Tanımları ve Görev Envanteri

Toplantının devamında, İl Müdürü Esra Uzun'un liderliğinde İl Müdür Yardımcısı Sadık Kelez, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İbrahim Urak ile şube ve birimlerde görevli personel bir araya geldi. İç kontrol toplantısında, şube müdürlüklerinin ve birimlerin görev tanımları ile iş akışları konusunda detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, görev envanteri tablosuna uygun olarak iş tanımlarının hazırlanması konuşularak, birimler arası uyum ve işbirliğinin sağlanması hedeflendi.

Bu önemli toplantı, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kurumsal yapısını güçlendirmeyi, iç kontrol birimini etkin bir şekilde işler hale getirmeyi ve kamu mali yönetimi standartlarına uygun bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.