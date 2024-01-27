Düzce’deki İstilli Köyü Camisi Yıkıldı ve Yeniden İnşa Ediliyor

Depremin ardından alınan karar doğrultusunda, ağır hasarlı camilerin yeniden inşa edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, 1992 yılında yapılan İstilli Camii de depremden ağır hasar aldığı için 6 Aralık 2022’de ekipler tarafından yıkıldı.

İstilli Köyü Camisi'nin Temeli Atıldı:

Düzce Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak, İstilli Köyü Camii'nin temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanırken, Müftü Osman Aydın, caminin yeniden inşası için hayırseverlerin katkılarına vurgu yaparak, caminin kısa sürede ibadete açılması temennisinde bulundu.

Hayırsever Katkıları İle Hızlı İlerleyen İnşaat Süreci:

Müftü Aydın'ın belirttiği gibi, hayırseverlerin cömert katkılarıyla desteklenen İstilli Köyü Camisi'nin inşaat süreci hızla ilerliyor. Hem yerel halkın hem de çeşitli kurumların destekleriyle, caminin yeniden ayağa kaldırılması için hummalı bir çaba harcanıyor. İnşaatın başlamasıyla birlikte, köy halkı ve çevre bölgelerden gelen dualar, caminin yeniden ibadete açılması için adeta bir motivasyon kaynağı haline geldi.

Deprem Sonrası Toplumsal Dayanışma:

Düzce'de yaşanan deprem, sadece maddi zararlara neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da bir örneğini ortaya koydu. Depremzedelerin yanı sıra, hayırseverlerin ve yerel halkın bir araya gelerek cami inşaatına destek vermesi, toplumun birlik ve beraberlik içinde zor zamanlarda nasıl kenetlenebileceğini gösteriyor.

İstilli Köyü Camii: Tarih ve Mimari Miras:

1992 yılında inşa edilen İstilli Camii, bölgenin tarih ve kültürüne önemli bir katkı sağlamıştır. Deprem sonrası yaşanan yıkım, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasına da bir zarar vermiştir. Ancak, caminin yeniden inşası, bölge halkı için sadece ibadet alanı olarak değil, aynı zamanda tarihi ve mimari bir mirasın da canlandırılması anlamına gelmektedir.

İstilli Köyü Camii'nin Yeniden Açılması Beklentisi:

İstilli Köyü Camii'nin temelinin atılmasıyla birlikte, bölge halkı ve cami cemaati, yeni bir başlangıç için umutlu bir bekleyiş içine girdi. Müftü Osman Aydın'ın ifade ettiği gibi, hayırsever katkılarıyla desteklenen bu projenin, kısa sürede tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor. Böylece, depremin yaralarını sarmak adına atılan bu adım, toplumun birlik ve dayanışma içinde nasıl güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.