Düzce Gölyaka'da 2024 ORKÖY Destek Kredileri için Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Köy muhtarlıklarına yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı, ilgili köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi ile kredi kullanacak vatandaşların belirlenmesine olanak tanıdı.

Orman Köylülerine Destek: ORKÖY Kredileri ve Toplantı Detayları

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanan ORKÖY destek kredileri hakkında detaylı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının odak noktası, köy muhtarları aracılığıyla kredi talebinde bulunacak vatandaşları belirlemek için yapılan kura çekimi oldu. İşletme Müdürü Hülya Birtürk'ün başkanlığında oluşturulan komisyon, kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşları adil bir şekilde seçmek amacıyla çekilen kurada rol aldı.

Belirlenen Krediler ve Hak Kazananlar

Toplantıda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, dış cephe mantolama, süt sığırcılığı ve fenni arıcılık kredilerini kullanmaya hak kazanan vatandaşlar netlik kazandı. Bu destek kredileri, orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmelerine ve kalkınmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Belirlenen hak kazananlar, ilgili kredi türüne uygun projelerini hayata geçirerek destekten en iyi şekilde faydalanma şansına sahiptir.

Toplantıda Köy Muhtarlarının Rolü ve Katılımın Önemi

Toplantının en önemli aşamalarından biri, köy muhtarlarının talep ve isteklerini paylaşma fırsatı buldukları bölümdü. Bu, destek kredilerinin dağıtımında ve kullanımında daha adil ve yerel ihtiyaçlara uygun bir yaklaşımın benimsenmesini sağlamak adına kritik bir adımdı. Köy muhtarlarının katılımı, orman köylülerinin sesini duyurarak desteklerin doğru ve etkili bir şekilde dağıtılmasına olanak tanıdı.

Köy Muhtarlarının Talepleri ve İsteklerine Odaklanma

Toplantının son bölümünde, köy muhtarlarına ayrılan zaman, onların taleplerini ve isteklerini dinleme amacı taşıdı. Bu, gelecekte yapılacak olan benzer destek programlarının daha etkili ve yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde planlanmasına olanak tanıyan bir geribildirim mekanizması oluşturdu. Köy muhtarlarının deneyimleri ve görüşleri, benzer projelerin daha iyi şekillendirilmesine ve toplulukların ihtiyaçlarının daha doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

ORKÖY Destek Kredileriyle Gölyaka'nın Kalkınmasına Katkı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen ORKÖY destek kredileri kura çekimi, orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerini desteklemeye yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir. Belirlenen kredi hak sahipleri, destek kredilerini kullanarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacakları projelerini hayata geçirme fırsatına sahip olacaklardır. Bu tür destek programları, yerel toplulukların ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek adına önemli bir araç olmaya devam etmektedir.