Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Güvenliği İçin Kızartma Yağı Denetimlerini Sürdürüyor

Bu kapsamda, İl Müdürü Esra Uzun'un liderliğinde kontrol görevlileri, il merkezindeki fastfood tarzı toplu tüketim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esra Uzun: Kızartma Yağlarına Yönelik Denetimler Hız Kesmeden Devam Edecek

İl Müdürü Esra Uzun, yapılan denetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzun, 10 gün içerisinde toplu tüketim yerlerindeki kızartma yağlarına yönelik daha fazla denetim yapacaklarını belirtti. Kızartma yağlarının belirli aralıklarla değiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Değiştirilmeyen yağların yapısı bozulur. Ortaya çıkan kimyasallar da insan sağlığına ciddi zararlar verebilir." dedi. Uzun, eşik değerlerin polar maddede 25, sıcaklıkta ise 180 derece olduğunu belirterek, denetimlerde bu değerlere dikkat ettiklerini söyledi.

Numune Alımı ve Laboratuvar Analizleri İle İdari Cezalar

Esra Uzun, denetimlerde kullanılan ön tespit cihazlarıyla polar madde değerlerini ölçtüklerini ve 25'in altında bir değer bulunması durumunda numune almadan işlem yapmadıklarını açıkladı. Ancak, ön tespit değerlerinin üzerinde bir değer saptandığında numune alınarak laboratuvara gönderildiğini ifade etti. Analiz sonuçlarının mevzuata uygun olmaması durumunda ise 5996 sayılı Kanun'un ilgili hükmüne göre idari para cezası kesildiğini belirtti.

Geçen Yıl Yapılan Denetimler ve İdari Cezalar

Uzun, geçen yıl 12 numune aldıklarını ve bu numunelerin analiz sonuçlarının mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getirdi. Ön tespit cihazları sayesinde yapılan ölçümlerle numune alımının sınırlı olduğunu belirten Uzun, bu sayede daha etkili denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği İlkeleriyle 7/24 Denetimler

Esra Uzun, gıdanın üretiminden tüketimine kadar bütün aşamalardaki denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü vurgulayarak, Düzce'de 36 aktif kontrol görevlisi ile 7/24 esasına dayalı gıda denetimlerinin titizlikle devam edeceğini belirtti. Tarladan sofraya anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Uzun, gıda güvenliğini sağlamak adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Düzce'de 2023 Yılında Yapılan Resmi Kontrollerin Sayısı

Düzce'de 2023 yılında; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 7 bin 843 resmi kontrol gerçekleştirildiği bildirildi. Bu kontrollerin, gıda güvenliği ve kalitesini sağlama amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olduklarını gösterdiği belirtildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Güvenliği İçin Gece Gündüz Demeden Çalışıyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kızartma yağlarıyla ilgili gerçekleştirdiği denetimlerle, tüketicilerin gıda güvenliği konusunda korunmasını sağlamak adına önemli bir görevi yerine getiriyor. Esra Uzun liderliğindeki kontrol görevlileri, titizlikle yürütülen denetimlerle, gıda sektöründeki işletmelerin standartlara uygunluğunu kontrol ederek, halk sağlığını koruma misyonunu sürdürüyor. Gelecekte de benzeri denetimlerle gıda güvenliğine yönelik çabaların devam edeceği göz önünde bulundurularak, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmesi için bu tür denetimlerin önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor.