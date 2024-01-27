Düzce'de Sağlıkta Büyük Değişim: Yeni Sağlık Kampüsü ve Hastane Projesi

En dikkat çekici projelerden biri, Düzce'nin sağlık altyapısını güçlendirecek olan yeni sağlık kampüsü ve hastane inşaatı.

Başkan Özlü, Düzce Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan fidanlık arazisini Orman Bakanlığı'ndan alarak Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettiklerini belirtti. Bu alanda 65 bin m² olan inşaat iznini 120 bin m²'ye çıkarmaya çalıştıklarını ve deprem izolatörlü, 5-6 katlı bir hastane binası inşa edeceklerini açıkladı. Düzce Devlet Hastanesi'nin statüsünü yükselterek Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürmeyi planlayan Başkan Özlü, böylece daha fazla profesör, doçent ve doktorun şehre gelmesini hedefliyor. Mevcut hastane kapasitesine ek olarak, yeni hastane binasıyla birlikte Düzce'nin sağlık hizmetlerinde önemli bir atılım yapılması öngörülüyor.



Düzce'ye 8 Milyar TL'lik Alt Yapı Yatırımı

Başkan Faruk Özlü, belediyenin zorlayıcı ancak uzun vadeli fayda sağlayacak bir proje olan alt yapı yenileme çalışmalarına da vurgu yaptı. Özlü, ömrünü tamamlamış alt yapı sistemlerini tamamen yenileme kararı alarak Devlet Su İşleri'nin 2024 ve sonrası için Düzce'ye 8 Milyar TL bütçe ayırdığını duyurdu.

Düzce'nin içme suyu altyapısının tamamının değiştirileceğini ifade eden Başkan Özlü, bu sürecin zorlayıcı olduğunu ancak 1-2 sene sürecek rahatsızlık sonrasında 50 yıl boyunca Düzce'nin içme suyu sorunu yaşamayacağını belirtti. 130 bin m³/gün arıtma kapasitesine sahip bir arıtma tesisi kuracaklarını açıklayan Özlü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda önümüzdeki dönemde Düzce'ye yapılacak yatırımların toplamının 8 milyar TL olduğunu ifade etti. Bu yatırımlar arasında arıtma tesisleri, regülatörler ve taşkın kontrolü için bir baraj göleti gibi önemli projeler bulunmaktadır.



Mobilya Kent Düzce: Üretim Kapasitesine Katma Değer

Başkan Özlü, Düzce'nin ekonomik kalkınması için önemli bir proje olan "Mobilya Kent Düzce"yi duyurdu. Bu projenin, şehrin üretim kapasitesine büyük katma değer sağlaması bekleniyor.

Başkan Özlü, belediyenin sorumluluğunun sadece altyapı ve sağlık gibi konularla sınırlı olmadığını vurgulayarak, Mobilya Kent projesinin Düzce'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. TEM Otoyolu kenarında satın alınan 300 dönümlük arazi üzerine kurulacak Mobilya Kent'in, Düzce'yi mobilya üretiminde önemli bir merkez haline getireceği ifade edildi. Özlü, bu projenin şehre ekonomik büyüme ve istihdam sağlaması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.



Eğitimde Yatırımlar ve İkili Eğitimin Sonlandırılması

Başkan Özlü, Düzce'nin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve ikili eğitimi sonlandırmak adına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Özlü, Düzce'de ikili eğitim sisteminin bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunu çözmek adına büyük okullar inşa ettiklerini ifade etti. Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulu'nun bu kapsamda gerçekleştirilen projeler olduğunu söyleyen Özlü, Düzce'nin eğitimde daha fazla gelişmesi ve kalkınması için kurumlar ve şahıslar arası iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı. Özellikle ikili eğitimi sona erdirmek adına yapılan bu yatırımların, şehrin genç nüfusunun daha iyi eğitim almasına katkı sağlaması bekleniyor.