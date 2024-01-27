CHP'de Seçim Heyecanı: 209 Aday Belli Oldu

Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden önemli isimlerin aday gösterildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları arasında Antalya'da Muhittin Böcek, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Erzurum'da Atlıhan Atila, Muğla'da Ahmet Aras, Sakarya'da Azize Çeroğlu, Trabzon'da Hasan Süha Saral ve Van'da Şükrü Şahar dikkat çekiyor. Bu isimler, CHP'nin büyükşehirlerde güçlü ve etkili adaylarla seçimlere hazırlandığını gösteriyor.

İl Belediye Başkan Adayları

CHP'nin il belediye başkan adayları arasında Ağrı'dan Erkan Bulut, Batman'dan Hasan Sünük, Burdur'dan Ali Orkun Ercengiz, Çorum'dan Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Düzce'den Sedat Çelikel, Hakkari'den Cüneyt Özbek, Isparta'dan Atakan Yazgan, Karabük'ten Bayram Karadağ, Kastamonu'dan Hasan Baltacı, Kırıkkale'den Ahmet Önal, Rize'den Necati Topaloğlu, Sivas'tan Tacettin Kepenek ve Tokat'tan Murat Yazıcı gibi isimler bulunuyor. Bu adaylar, CHP'nin Türkiye genelinde geniş bir coğrafyada temsil edileceğini gösteriyor.

İstanbul'un 14 İlçesinden Yeni Liderler

İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adayları arasında dikkat çeken isimler şunlar: Onursal Adıgüzel (Ataşehir), Resul Emrah Şahan (Şişli), Tekin Aras (Arnavutköy), Cem Kılıç (Bağcılar), Emine Gülizar Emecen (Bahçelievler), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Hasan Dalkıran (Esenler), Gökhan Yüksel (Kartal), Kemal Çebi (Küçükçekmece), Esin Köymen (Maltepe), Ayhan Koç (Sultanbeyli) ve Ferhat Epözdemir (Sultangazi).

Ankara'da 11 İlçede Yeni Yüzler

Ankara'da da CHP, 11 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. Ayaş'tan İzzet Demircioğlu, Bala'dan İsa Kaplan, Beypazarı'ndan Özer Kasap, Evren'den Arif Güçlü, Gölbaşı'ndan Yakup Odabaşı, Haymana'dan Levent Koç, Kalecik'ten Satılmış Karakoç, Kızılcahamam'dan Coşkun Ünal, Mamak'tan Veli Gündüz Şahin, Nallıhan'dan Ertunç Güngör ve Polatlı'dan Mürsel Yıldızkaya, CHP'nin Ankara'daki temsilciliğini güçlendirmeye aday gösterildi.

Diğer Şehirlerden Öne Çıkan Adaylar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdurrahim Sönmez, Çınar ilçesinde Halit Kaya ve Lice ilçesinde Sıddık Bayram, Muğla Milas'ta Fevzi Topuz, Datça'da Aytaç Kurt, Adana'nın Kozan ilçesinde de Sudiye Gizem Aksoylu CHP'nin adayları arasında yer alıyor.

Hatay'da Deprem Bölgelerine Odaklanan Adaylar

Deprem bölgesi Hatay'da da CHP, Dörtyol'dan Bahadır Amaç, Payas'tan Cabbar Aslan ve Yayladağı'ndan Mehmet Kalabaş ile temsil edilecek. Bu adaylar, Hatay'daki deprem bölgelerinde sorumluluk alacakları ve bölge halkının beklentilerine karşılık verecekleri düşünülmektedir.

İzmir'de Heyecan Devam Ediyor

İzmir'de büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları henüz açıklanmamış olsa da, önümüzdeki günlerde yapılacak PM toplantısında belirlenmeleri bekleniyor. CHP'nin İzmir'de de güçlü ve etkili adaylarla seçimlere katılması bekleniyor.

Toplamda 831 Seçim Çevresinde Adaylar Belirlendi

Bu PM toplantısı ile birlikte CHP, toplamda 831 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklamış oldu. Parti, geniş bir yelpazede Türkiye'nin farklı bölgelerinden güçlü adaylarla seçimlere katılmaya hazırlandığını gösteriyor.

Sonraki Adımlar: 29 Ocak Pazartesi Günü Yeni Toplantı

CHP'nin bir sonraki PM toplantısı, 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, henüz belirlenmemiş olan Çankaya İlçe Belediye Başkan adayının da açıklanması bekleniyor. CHP, seçim öncesi süreçte halka daha etkili ve güçlü bir yönetim vaadiyle yola çıkmaya hazırlanıyor.