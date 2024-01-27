27 Oca 2024 - 13:25- Gündem G:

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları

Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olarak bilinir ve özellikle İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan kritik bir yol ağına ev sahipliği yapar.

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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları mask
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları
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Ancak son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede seyahat edenleri zor durumda bırakıyor. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı belirtiliyor. Karayolları ekipleri, sürekli olarak yol temizleme çalışmalarını sürdürse de, yoğun yağış nedeniyle kar etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları

Karayolları Ekiplerinin Çabalarına Rağmen Zorlu Trafiğe Devam Ediliyor

Bölgede yapılan yol temizleme çalışmalarına rağmen, kar yağışının etkisiyle güzergahta trafik sıkıntısı yaşanıyor. Trafik ekipleri, olumsuz durumların önüne geçmek ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sürekli kontroller gerçekleştiriyor. Ancak özellikle ağır taşıtlar, kar yağışının etkisiyle güçlük yaşayarak yolculuklarına devam ediyor. Güzergahın belirli noktalarında ağır taşıtların ilerlemesi için 90 dakikada bir yol kapatılarak temizlik çalışmaları yapılmakta ve ardından trafik yeniden açılmaktadır.
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları

Araç Sürücülerine Uyarı: Dikkatli ve Yavaş Seyahat Edin

Bolu Dağı'nda yaşanan kar yağışı nedeniyle sürücülere önemli uyarılar yapılmaktadır. Özellikle bölgeden geçen sürücülerden, kar yağışının etkisi altında oluşan zorlu yol koşullarına karşı dikkatli ve yavaş seyahat etmeleri isteniyor. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak adına trafik kurallarına uymak, aşırı hızdan kaçınmak ve araçların kış lastikleri ile donatılmış olması gerekmektedir. Bu önlemler, sürücülerin güvenli bir şekilde varacakları noktaya ulaşmalarını sağlamak adına önem taşımaktadır.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları

Meteorolojik Durum ve Geleceğe Dair Beklentiler

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ne kadar süreceği ve kar kalınlığının artıp artmayacağı, meteorolojik raporlarla belirlenmeye çalışılıyor. Bölgede güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, seyahat edecek olanların planlamalarını buna göre yapmalarını sağlayacaktır. Meteorolojik durumun izlenmesi, güzergahta olası aksamaların önceden bilinmesine yardımcı olarak sürücülere kolaylık sağlayacaktır.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Zorlu Geçiş Koşulları

Bolu Dağı'nda Kar Yağışına Karşı Hazırlıklı Olun

Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun kar yağışı, bölgede seyahat edenleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sürücüler, güzergahta karşılaşabilecekleri zorlu koşullara karşı hazırlıklı olmalıdır. Trafik kurallarına uymak, hava durumu raporlarını takip etmek ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, Bolu Dağı geçişinde sorunsuz bir seyahat için önemli adımlardır.

# hava durumu, araç, trafik

27 Oca 2024 - 13:25 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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