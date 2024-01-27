Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 Yıl Boyunca Düzce'nin Sıçrama ve Hamle Yılına Odaklanacak

Özlü, bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında Düzce TV'ye yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.



Seçim Kampanyası Planları ve Çalışmalar Başladı

Başkan Özlü, seçim kampanyası için 31 Mart'a kadar planlarını tamamladıklarını ve bu süreçte Düzce'deki tüm sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ve halkı bizzat ziyaret ederek destek istediklerini ifade etti. Yapılan ve yapılacak olan projeleri detaylı bir şekilde anlattıklarını belirten Özlü, seçim sürecinin diğer partilerin adaylarıyla tatlı bir rekabet içerisinde geçeceğini vurguladı.



Rica: Üsluba Dikkat Edelim ve Pozitif Bir Rekabet Ortamı Yaratalım

Başkan Özlü, seçim sürecinde üsluba büyük bir önem verdiklerini belirterek, Düzce'nin küçük bir yer olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, seçim ortamında kullanılan ağır sözlerin ilerleyen süreçte olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Özlü, "Bugün seçim ortamında söyleyeceğimiz ağır sözler üzerimize yük olmasın. Biz buna çok dikkat edeceğiz." şeklinde konuştu.



5 Yıldır Devam Eden Çalışmalar ve Hedefler

Başkanlık görevini yaklaşık 5 yıldır sürdüren Faruk Özlü, bu süreçte Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmeye ve gelecekteki hedefleri belirlemeye odaklandıklarını ifade etti. Başlanan projelerin yanı sıra devam eden işleri hızlandıracaklarını belirten Özlü, "Biten işlerimiz var. Başladıklarımız var. Devam eden işlerimizi hızlandıracağız." dedi.



Önümüzdeki 5 Yıl: Düzce'nin Sıçrama ve Hamle Yılı

Başkan Özlü, konuşmasının sonunda önümüzdeki 5 yılın Düzce için sıçrama ve hamle yılı olacağını vurgulayarak, bu süreçte gerçekleştirecekleri projelerle şehri daha yaşanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Düzce'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak adına yapılan çalışmaların süreceğini belirten Özlü, hem mevcut sorunlara çözümler üreteceklerini hem de şehrin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.