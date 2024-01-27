Düzce Belediyesi Hamidiye Mahallesinde Modern Pazaryeri İnşaatında İlerleme Kaydediyor

Çatı Kaplama İşlemi Tamamlandı, Elektrik ve Su Mazgalları İmal Ediliyor

Hamidiye Mahallesi Modern Pazaryeri'nin 2 bin 337 metrekarelik kapalı alanında çatı kaplama işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi ise ekipler, pazaryerinde elektrik ve su mazgallarının imalatına odaklanmış durumda. Bu adım, pazaryerinin modern altyapısıyla birlikte, esnaf ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor.

Salı Pazarı: Hamidiye'den Sancaklar'a Modern Alışveriş Deneyimi

Salı Pazarı olarak bilinen ve Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahallelerine hizmet verecek olan pazaryeri projesi, Düzce'nin birçok mahallesine değer katacak. Yenilikçi tasarımı ve kullanıcı dostu planlamasıyla pazaryeri, bölge halkının ihtiyaçlarına uygun bir alışveriş merkezi olma yolunda ilerliyor.

Düzce Belediyesinin Kullanılan Öz Kaynaklarıyla İnşa Ediliyor

Düzce Belediyesi, projeyi kendi öz kaynaklarıyla sürdürerek bölgeye önemli bir katkı sağlıyor. Modern Pazaryeri, ulaşımı kolay ve ferah bir alanda konumlandırılarak, bölge halkının rahatça ulaşabilmesi amaçlanıyor. Belediyenin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen bu proje, şehrin genel altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Örnek Pazaryeri Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Pazaryeri tasarımı, tezgah aralıklarının esnaf ve vatandaşların rahatça kullanabileceği şekilde düzenlenmesine odaklanarak, örnek bir pazaryeri haline dönüşüyor. Bu tasarım, alışveriş deneyimini daha konforlu ve keyifli hale getirme amacını taşıyor. Yüksek standartlarda düzenlenen pazaryeri, bölge halkının güvenli ve modern bir alışveriş yapabilmesini hedefliyor.

Projenin İlerleyen Aşamaları: Boya İşlemleri, Su Deposu, Dekor Kaplama ve Çevre Düzenlemesi

Çatı kaplama işleminin tamamlanmasının ardından, pazaryeri projesinde sıradaki adım boya işlemleri olacak. Daha sonra su deposu yapımı, dekor kaplama işlemleri ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte, Hamidiye Mahallesi Modern Pazaryeri, bölgeye modern ve işlevsel bir alışveriş merkezi olarak hizmet vermeye hazır hale gelecek.

Düzce Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu projede, şehrin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yönelik atılan adımlar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor.