Zonguldak'ta Yoğun Kar Yağışı Sonrasında Karla Mücadele Çalışmaları

Çalışmaların Başlaması ve İlk İncelemeler

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri hızla sahaya inerek, karla mücadele çalışmalarına başlamışlardır. Ekipler, ilk etapta il genelindeki yolların durumunu inceleyerek, kritik noktalara öncelik vermiş ve ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirleri almışlardır.

Kapanan Köy Yollarının Açılması ve Ulaşımın Sağlanması

Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde kapanan köy yolları, kısa sürede açılarak ulaşıma yeniden açılmıştır. Bu sayede köylerde yaşayan vatandaşlar, ulaşımlarını sağlayabilmekte ve günlük yaşamlarını sürdürebilmektedirler. İl Özel İdaresi, özellikle kapanan yolların hızla açılması için mobil ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmıştır.

Merkezdeki Karla Mücadele Çalışmaları

Merkezdeki karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, ana yolların yanı sıra ara sokaklarda da kar temizleme çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların güvenli bir şekilde dolaşımını sağlamaya odaklanmışlardır. Bu kapsamda tuzlama ve kar küreme araçları aktif bir şekilde kullanılarak, karla mücadele önlemleri alınmaktadır.

İlçelere Göre Durum Açıklamaları

Kilimli İlçesi: Kilimli ilçesinde kapalı köy yolu bulunmamakta. Ekipler, ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri almıştır.

Kozlu İlçesi: Kozlu ilçesinde kapalı köy yolu bulunmamakta. Karla mücadele çalışmaları etkili bir şekilde yürütülmektedir.

Alaplı İlçesi: Alaplı ilçesinde kapalı köy yolu bulunmamakta. Ekipler, ilçe genelinde ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.

Çaycuma İlçesi: Çaycuma ilçesinde kapalı köy yolu bulunmamakta. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Devrek İlçesi: Devrek ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, ilçedeki yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf etmektedir.

Ereğli İlçesi: Ereğli ilçesinde kapalı köy yolu bulunmamakta. İl Özel İdaresi, Ereğli'de de karla mücadele çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmektedir.

Gökçebey İlçesi: Gökçebey ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, ilçedeki yolların açık tutulması için gece-gündüz çalışmaktadır.



Zonguldak İl Özel İdaresi, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği için karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyarılmaktadır.