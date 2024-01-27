27 Oca 2024 - 13:43- Gündem G:

Zonguldak'ta Tarihî Fevkani Köprüsü 67 Yıl Sonra Yıkıldı

Zonguldak'ın tarihî mirası olan Fevkani Köprüsü, 14 Ekim'de başlayan yıkım çalışmalarıyla birlikte 67 yılın ardından tamamen ortadan kaldırıldı. 1959 yılında inşa edilen ve şehrin önemli noktalarını birbirine bağlayan köprü, geçmişin izlerini taşıyan bir simge olarak hatırlanıyordu.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta Tarihî Fevkani Köprüsü 67 Yıl Sonra Yıkıldı mask

Ancak, yapılan değerlendirmeler sonucunda köprünün dayanıksız olduğu ve risk oluşturduğu belirlendi, bu da yıkım kararının alınmasına sebep oldu.

Yıkım Çalışmaları Hızla İlerledi

Fevkani Köprüsü'ndeki yıkım çalışmaları 14 Ekim'de başladı ve 106 günde tamamlandı. Yüklenici firma, köprünün farklı ayaklarındaki çalışmalara odaklanarak adım adım ilerledi. Soğuksu, Acılık, Uzun Mehmet ve Gazipaşa ayakları tamamlandıktan sonra sıra istasyon ayağına geldi. Bu aşamada da titiz bir çalışma yürütülerek, istasyon ayağında bulunan köprü kısmının yıkımı tamamlandı. Son olarak, dere üstündeki köprüde bulunan su boruları alındıktan sonra bugün itibariyle geriye kalan son kısım da yıkılarak köprünün varlığına son verildi.

67 Yıllık Mirasın Sonu: Fevkani Köprüsü

Fevkani Köprüsü, Zonguldak'ın tarihine tanıklık eden ve kentli vatandaşların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynayan bir yapıydı. Ancak, zamanla köprünün dayanıklılığında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle alınan yıkım kararı, tartışmalara neden oldu. Kimi vatandaşlar, köprünün tarihî değerini koruması ve restore edilmesi gerektiğini savunurken, yetkililer ise güvenlik ve risk faktörlerini öne sürerek yıkım kararını aldı.

Yüklenici Firma ve Yıkım Süreci

Yıkım sürecinde görev alan yüklenici firma, ihaleyi kazanmasının ardından hızlı ve titiz bir çalışma sergiledi. 106 günde köprüyü tamamen ortadan kaldırarak, Zonguldak'ın bu tarihî yapıdan kaynaklanan güvenlik endişelerini giderdi. Yıkım sürecinde kullanılan modern teknoloji ve güvenlik önlemleri, çevresel etkileri en aza indirerek çalışmaların sürdürülmesine imkan tanıdı.

Zonguldak Halkının Tepkileri

Fevkani Köprüsü'nün yıkılması, Zonguldaklıların farklı tepkilerine neden oldu. Kimi vatandaşlar, köprünün tarihî dokusunu koruması gerektiğini düşünerek yıkıma karşı çıktı. Diğer yandan, güvenlik endişeleri ve köprünün dayanıksızlığına dair raporlar doğrultusunda yetkililerin aldığı kararı destekleyen bir kesim de bulunuyor.

Zonguldak'ın Tarihî Mirası Yerine Yenilikçi Projeler Mi?

Fevkani Köprüsü'nün yıkımı, Zonguldak'ın tarihî mirasının korunması ve şehrin geleceğine yönelik planlamaların tartışılmasına sebep oldu. Zonguldaklılar arasında bir grup, tarihî dokunun korunması adına mücadele ederken, diğer bir grup ise şehre modern ve güvenli altyapı projelerinin kazandırılması gerektiğini savunuyor. Zonguldak'ın gelecekteki altyapı projeleri ve tarihî mirası konusundaki tartışmalar, şehrin kimliğini şekillendirecek önemli bir etken olacak gibi görünüyor.

# zonguldak, altyapı, teknoloji

27 Oca 2024 - 13:43 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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