27 Oca 2024 - 13:46- Gündem G:

Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı

Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği kömür yardımında ortaya çıkan sorunlar üzerine açıklamalarda bulundu. Yardımların taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu tespiti üzerine Zonguldak Valiliği tarafından 70 haneye ilave kömür desteği sağlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı mask
Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı
Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı
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SYDV'den Açıklama: 800 Kilogramlık Kömür Yardımı Yapıldı

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) himayesinde gerçekleştirilen kömür sevkiyatı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 800 kilogramlık kömür yardımı gerçekleştirdi. Ancak, dağıtılan kömürün beklenenden daha büyük taş içerdiği tespit edilince, Zonguldak Valiliği harekete geçerek mağduriyet yaşayan 70 haneye ek kömür yardımı sağladı.

Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı

Mağdurların Sesini Duyan Yeşil Mahalle Muhtarı Konuştu

Mağduriyet yaşayan vatandaşlardan M.T., kendisine verilen yardım kömürünün sobada yanmadığını iddia ederek, "Yardım kömürü aldım. Soba kendini bile ısıtmıyor. Taş yakmak çok zor. Yanmıyor zaten. Bize külfet, taşı eve çıkart. Hiç yakmasak daha iyi. Odun dağıtsalar daha iyiydi. Mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi. Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Akpınar da benzer şekilde, kömürün kalitesizliğine dikkat çekerek sorunun çözümü için çaba harcadıklarını ifade etti.
Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı

Muhtar Akpınar'dan Valilik Toplantısında İstek: "Dilekçe Veremeyenlere Yardım"

Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Akpınar, yıllarca kömürcülük yapmış bir isim olarak, dağıtılan kömürün kalitesizliğini vurgulayarak, muhtarlık tarafından sağlanan odun yardımlarıyla mağdurlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Valilik toplantısında gündeme getirilen konu üzerine Akpınar, dilekçe veremeyenlere kömür yardımı yapılmasını talep etti.

Yardım İçin Alınan Kömürdeki Taş Oranı Yüksek Çıkarsa Firmadan Telafi Edilecek

Kömür yardımında yaşanan sorunlarla ilgili bilgilere göre, yardım için satın alınan kömürden taş oranı yüksek çıkması durumunda, sözleşme gereği zararın ilgili firma tarafından telafi edileceği garantisi bulunuyor. Tespit edilen 70 haneye ilave kömür desteği sağlandığı ve sorun yaşayanların vakfa durumu bildirmesi halinde mağduriyetlerinin giderileceği belirtiliyor.

Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Kömür Yardımında Sorunlar Ortaya Çıktı

3 Bin Hane İçin Kömür Yardımı Yapıldı

Toplamda 3 bin hane için yapılan kömür yardımının bir kısmında sorunlar yaşanmış olsa da, Zonguldak Valiliği'nin aldığı önlemler ve ilave kömür desteği ile mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Vatandaşların yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için yerel yönetim ve SYDV'nin koordineli çabaları devam ediyor.

# zonguldak, destek

27 Oca 2024 - 13:46 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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