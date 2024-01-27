Yenice Belediyesi ve Genel İş Sendikası Arasında Yapılan Anlaşma

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın Değerlendirmesi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından memnuniyetini dile getirdi. Çaylı, Genel İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, işçi temsilcileri Doğan Karaaslan, Servet Kayaoğlu ve Sadık Ünal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, “İşçilerimiz alın teriyle elde ettikleri kazançlarını aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Şartlar ne olursa olsun kışın ayazında, yazın sıcağında Yenice için emek veren çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını eksiksiz ve zamanında alması bizim en büyük önceliğimizdir. Benim için de en büyük huzur ve mutluluk budur” dedi.



Toplu İş Sözleşmesi ve İşçi Haklarına Yapılan Zam

Toplu İş Sözleşmeleri, işçi sendikaları ile işverenler arasında yapılan önemli anlaşmalardır. Bu çerçevede Yenice Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasındaki görüşmeler, işçi hakları ve maaşlarına yapılan zam oranları üzerinde odaklandı. Yapılan anlaşma ile birlikte belediye işçilerinin maaşlarına eklenen yüzde 90’lık zam, çalışanların emeklerinin karşılığını daha adil bir şekilde almalarını sağlayacak.



Başkan Çaylı’nın Vurguladığı Emek ve Öncelikler

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla, belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, Çaylı'nın önceliklerinden biridir. Toplu İş Sözleşmesi ile bu önceliklerin bir adım daha ileri taşındığı gözlemleniyor. Başkan Çaylı, işçilerin alın teriyle kazandıkları gelirin aileleriyle birlikte keyifle harcanmasını dilerken, işçi memnuniyetini ön planda tutarak toplumsal bir sorumluluğu da yerine getirmiş oluyor.



Yenice İçin Önemli Adım: Toplu İş Sözleşmesi

Yenice Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi, ilçedeki işçi ve çalışanların sosyo-ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyecek bir adım olarak değerlendirilebilir. Yapılan anlaşma, işçilerin maaşlarında sağlanan yüzde 90’lık zam ile birlikte, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen emeklerinin karşılığını daha iyi bir şekilde alabilmelerine olanak tanıyor.



Toplu İş Sözleşmesi ve İşçi Memnuniyeti

Yenice Belediyesi tarafından yapılan bu önemli Toplu İş Sözleşmesi, işçi hakları ve maaşlarına yapılan yüzde 90’lık zam ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın vurguladığı gibi, işçilerin emeklerinin karşılığını alması, yerel yönetimlerin önceliklerinden biri olmalıdır. Bu tür adımlar, işçi memnuniyetini artırarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumlu etkiler yaratmaktadır. Yapılan bu anlaşma, Yenice ilçesindeki işçi ve ailelerine daha iyi bir gelecek sunma yolunda atılmış önemli bir adım olarak kayda geçmiştir.