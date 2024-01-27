Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Beyaz Büyü: Yoğun Kar Yağışı Şehri Sarıp Sarmalıyor

Safranbolu'nun Kartpostalları Canlanıyor: 20 Santimetreye Ulaşan Kar Kalınlığı

Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Beyaz örtü, tarihi ve doğal güzelliklerin üzerine serildi, kartpostalları aratmayan bir manzara ortaya çıktı. Özellikle Safranbolu'nun simgesi haline gelmiş tarihi evler, karla kaplı çatıları ve pencereleriyle adeta bir kış masalını anlatıyor.



Belediye Ekipleri Seferber: Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Kar yağışının etkisiyle oluşan beyaz örtü, şehri bir peri masalına çevirse de, belediye ekipleri iş başında. Karabük Belediyesi ekipleri, Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çalışmalar, hem yolların güvenliğini sağlamak hem de vatandaşların günlük hayatlarını sürdürebilmelerini temin etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.



Esentepe Mahallesi: Vatandaşlar Karla Kaplı Dükkan Önlerini Temizliyor

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, karla kaplı dükkan önlerini temizleme telaşı içindeler. Karabük'ün yüksek kesimlerindeki bu mahalle sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan caddelerini ve dükkanlarını temizleyerek hem işlerine devam etmeye çalışıyorlar hem de kışın tadını çıkarıyorlar.



Tarihi Evlerin Büyülü Dansı: Beyaz Örtü Altında Zarafet

Tarihi evler, kar yağışıyla birlikte adeta bir dansa başladı. Beyaz örtü altında, Safranbolu'nun tarih kokan sokaklarındaki eski yapılar, zarafetleriyle göz kamaştırıyor. Her bir detay, kışın gelişini en güzel şekilde yansıtan bir tabloya dönüşüyor.



Karabük'ün Yüksek Kesimleri, Kışın Büyüsüne Kapıldı

Karabük'ün yüksek kesimleri, yoğun kar yağışıyla birlikte kışın büyüsüne kapıldı. Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri, beyaz örtü altında adeta bir masal diyarına dönüştü. Belediye ekiplerinin karla mücadelesi, şehirdeki hayatı sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Esentepe Mahallesi sakinleri ise, karın tadını çıkarırken aynı zamanda günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Karabük, bu beyaz örtüyle kaplı günlerde adeta bir tablo gibi, sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.