Karabük'te Şiddetli Kar Yağışında Araç Kurtarmaya Giden Çekici Şarampole Yuvarlandı

Kar Yağışı ve Meteoroloji Uyarıları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıksız devam etti. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkiinde yolların karla kaplanması üzerine, birçok araç yolda kaldı. Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Çekici Kazası
Plakası belirlenemeyen bir çekici, kar nedeniyle yolda kalan bir otomobili kurtarmak üzere hareket etti. Ancak, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 7 metrelik bir şarampole yuvarlandı. Neyse ki, aracın sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Çekici, olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede sürücülere sık sık mesafe ve zincir uyarıları yaparak dikkatli olmalarını istiyor.
Zor Anlar ve Karın Keyfi
Kar yağışı nedeniyle birçok sürücüye zor anlar yaşatırken, bazıları için ise bu durum eğlenceli bir atmosfer yarattı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkarmak için çeşitli aktivitelerde bulundu. Ancak, bu keyifli anlar arasında yaşanan çekici kazası, kar yağışının beraberinde getirdiği tehlikelere dikkat çekiyor.
Vatandaşların Karlı Eğlencesi
Karın keyfini çıkaran Dilek Pençek isimli bir vatandaş, kar yağışı sonrası kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte Ahmetusta mevkiine gelerek ateş yakıp eğlendiklerini söyledi. Ancak, kar yağışının yarattığı zorlu koşulların farkında olan vatandaşlar, eğlenceyi güvenli bir şekilde sürdürmeye özen göstermeli.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan çekici kazası, doğa koşullarının ulaşım üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürücüler, meteoroloji uyarılarına ve yol durumu bilgilerine dikkat ederek, güvenli bir sürüş gerçekleştirmelidir. Ayrıca, karın keyfini çıkaran vatandaşlar da bu eğlenceli anları planlarken, güvenlik önlemlerini ihmal etmemelidir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.