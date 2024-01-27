Safranbolu Safranı: AB Tescili ve Türkiye'nin Baharat Gururu

Vali Yavuz'un Konuşması: Safranın Tarihi ve Coğrafi İşaret Başarısı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Tarihi Çarşı'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, safranın uğruna 14 gün süren savaşlar yapıldığını vurgulayarak, bu değerli baharatın Türkiye'nin AB komisyonunda tescil alan ilk coğrafi işaretli ürünü olduğunu ifade etti. Ancak, ülkenin 19. coğrafi işaretli ürünü olmasının yanı sıra, Karabük olarak bu başarıdan ilham alarak yeni projelere odaklanma gerekliliğini vurguladı. Safranın yanı sıra diğer 8 ürünün markalaştırılması ve ticarileştirilmesi için başlatılan çalışmalara dikkat çekti.

Safranın AB'den tescil alan ilk baharat olmasının önemine vurgu yapan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, " Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, safranın tanıtımından üretimine kadar devletin sağlayabileceği katkıları ele aldıklarını belirtti. Safranın, Karabük'ün elinde bir mücevher olduğunu ifade eden Şahin, bu değeri koruma ve geliştirme noktasında yapılan çalışmaların devam edeceğini aktardı.*

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise Türkiye'nin kendi safran ihtiyacını karşılayamamasını eleştirerek, Safranbolu'nun daha fazla safran üretimi yaparak Avrupa Birliği'ne ihraç edebilecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma başlattığını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den Genç Girişimcilere Destek Sözleri

Safran üretiminin yaygınlaştırılması konusunda genç girişimcilere verilecek destekleri açıklayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, safranın coğrafi işaretini almasının gurur verici olduğunu belirtti. Üretimin artırılması gerekliliğine vurgu yapan Köse, genç üreticilere yönelik destek programlarına odaklanacaklarını söyledi. 3 yıl önce başlattıkları safran dikimini sürdürerek, bu değerli bitkinin üretimini artırmak ve gençlere istihdam sağlamak amacıyla çaba harcadıklarını ifade etti.

Tescil Belgesi Takdimi ve Teşekkürler

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, törende Vali Yavuz'a tescil belgesini takdim etti. Törende emeği geçenlere plaketler verilerek, safranın başarılı coğrafi işaret alma sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.

Sonuç olarak, Safranbolu safranının AB tescili, Türkiye'nin baharat sektöründeki uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyelini yansıtıyor. Bu başarıyla birlikte, Türkiye'nin diğer coğrafi işaretli ürünlerinin de benzer başarıları elde etmesi hedefleniyor.